Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

यूपी न्यूज

लूट के मामले में पुलिस मुठभेड़, 3 बदमाश हुए घायल, 5 लाख रुपये भी बरामद

गंगानगर जिले में गल्ला व्यापारी छेदीलाल गुप्ता के साथ हुई लूट के बाद पुलिस ने गुरुवार देर रात बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की। बेला कछार इलाके में पुलिस और एसओजी की टीम ने बदमाशों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी।

प्रयागराज

Krishna Rai

Aug 15, 2025

Loot with woman
Loot Demo pic

गंगानगर जिले में गल्ला व्यापारी छेदीलाल गुप्ता के साथ हुई लूट के बाद पुलिस ने गुरुवार देर रात बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की। बेला कछार इलाके में पुलिस और एसओजी की टीम ने बदमाशों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी।

तीनों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया

जवाबी कार्रवाई में अलीशान, अल्तमश और फैज के पैर में गोली लगी। तीनों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी दौरान बाइक पर भाग रहे दो अन्य बदमाशों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के कब्जे से लूटी गई लगभग पांच लाख रुपये, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। सभी बदमाश फाफामऊ के रूदापुर गांव के रहने वाले हैं।

पैसे लेकर फरार हो गए बदमाश

घटना की पृष्ठभूमि यह है कि बुधवार को व्यापारी छेदीलाल गुप्ता यूनियन बैंक, शांतिपुरम से 19 लाख रुपये निकाल कर अन्य व्यापारी सज्जन लाल को 14 लाख रुपये सौंप रहे थे। 5 लाख रुपये लेकर जब वह कार में बैठने जा रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उन पर हमला कर बैग छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर व्यापारी के पैर में गोली मार दी गई और लुटे हुए पैसे लेकर बदमाश फरार हो गए।

बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए बनी विशेष टीम

डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुणावत और एडीसीपी पुष्कर वर्मा ने बताया कि बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई गई थी। पुलिस लगातार अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही थी और गुरुवार आधी रात उन्हें बेला कछार में मौजूद बदमाशों का पता चला। मुठभेड़ में घायल बदमाशों का इलाज जारी है और बाकी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Published on:

15 Aug 2025 11:24 pm

Hindi News / UP News / लूट के मामले में पुलिस मुठभेड़, 3 बदमाश हुए घायल, 5 लाख रुपये भी बरामद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.