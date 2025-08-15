लूट के मामले में पुलिस मुठभेड़, 3 बदमाश हुए घायल, 5 लाख रुपये भी बरामद

गंगानगर जिले में गल्ला व्यापारी छेदीलाल गुप्ता के साथ हुई लूट के बाद पुलिस ने गुरुवार देर रात बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की। बेला कछार इलाके में पुलिस और एसओजी की टीम ने बदमाशों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी।
जवाबी कार्रवाई में अलीशान, अल्तमश और फैज के पैर में गोली लगी। तीनों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी दौरान बाइक पर भाग रहे दो अन्य बदमाशों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के कब्जे से लूटी गई लगभग पांच लाख रुपये, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। सभी बदमाश फाफामऊ के रूदापुर गांव के रहने वाले हैं।
घटना की पृष्ठभूमि यह है कि बुधवार को व्यापारी छेदीलाल गुप्ता यूनियन बैंक, शांतिपुरम से 19 लाख रुपये निकाल कर अन्य व्यापारी सज्जन लाल को 14 लाख रुपये सौंप रहे थे। 5 लाख रुपये लेकर जब वह कार में बैठने जा रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उन पर हमला कर बैग छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर व्यापारी के पैर में गोली मार दी गई और लुटे हुए पैसे लेकर बदमाश फरार हो गए।
डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुणावत और एडीसीपी पुष्कर वर्मा ने बताया कि बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई गई थी। पुलिस लगातार अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही थी और गुरुवार आधी रात उन्हें बेला कछार में मौजूद बदमाशों का पता चला। मुठभेड़ में घायल बदमाशों का इलाज जारी है और बाकी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।