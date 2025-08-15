लूट के मामले में पुलिस मुठभेड़, 3 बदमाश हुए घायल, 5 लाख रुपये भी बरामद

घटना की पृष्ठभूमि यह है कि बुधवार को व्यापारी छेदीलाल गुप्ता यूनियन बैंक, शांतिपुरम से 19 लाख रुपये निकाल कर अन्य व्यापारी सज्जन लाल को 14 लाख रुपये सौंप रहे थे। 5 लाख रुपये लेकर जब वह कार में बैठने जा रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उन पर हमला कर बैग छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर व्यापारी के पैर में गोली मार दी गई और लुटे हुए पैसे लेकर बदमाश फरार हो गए।