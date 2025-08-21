महिला ने चार साल की बेटी ने ट्रेन के आगे कूदकर दे दी जा, जांच में जुटी पुलिस 

सोरांव थाना क्षेत्र के सधनगंज रेलवे फाटक के पास गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार, एक महिला अचानक अपनी चार वर्षीय मासूम बेटी को गोद में लेकर सामने से आ रही ट्रेन के सामने कूद गई। इस घटना के बाद दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने के बाद इलाके में खलबली मच गई।
स्थानीय लोगों के मुताबिक, यह घटना दोपहर करीब साढ़े 12 बजे हुई। उस समय सधनगंज रेलवे फाटक से लोग आवागमन कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक महिला अपनी बेटी को गोद में लेकर ट्रेन के सामने खड़ी हो गई। लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह किसी तरह ट्रेन के आगे कूद गई। पुलिस ने बताया कि महिला और उसकी बेटी दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
हादसे की वजहों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। स्थानीय लोग हादसे को देखकर हैरान और दुखी हैं। उनका कहना है कि महिला अचानक ऐसा कदम कैसे उठा सकती थी, यह सोचकर ही दिल दहला जाता है। इस घटना ने इलाके में भारी सनसनी मचा दी है। लोगों में डर और सहम का माहौल है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और जांच पूरी होने तक शांति बनाए रखें।