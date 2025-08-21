महिला ने चार साल की बेटी ने ट्रेन के आगे कूदकर दे दी जा, जांच में जुटी पुलिस 

स्थानीय लोगों के मुताबिक, यह घटना दोपहर करीब साढ़े 12 बजे हुई। उस समय सधनगंज रेलवे फाटक से लोग आवागमन कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक महिला अपनी बेटी को गोद में लेकर ट्रेन के सामने खड़ी हो गई। लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह किसी तरह ट्रेन के आगे कूद गई। पुलिस ने बताया कि महिला और उसकी बेटी दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

