वाराणसी

अमानवीय ढंग से हो रही है पक्षियों की तस्करी, पंजाब मेल में पकड़े गए 4 सौ तोते…तंग हाल में मिले

वाराणसी के कैंट स्टेशन पर पंजाब मेल की तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में जंगली तोते बरामद हुए हैं। ये सभी तस्करी कर पश्चिम बंगाल ले जाए जा रहे थे।

Google source verification

वाराणसी

image

anoop shukla

Jan 07, 2026

Up news, Varanasi

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, बरामद तोते

वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, सटीक सूचना पर हरकत में आई रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने पंजाब मेल एक्सप्रेस ट्रेन से करीब 400 जंगली तोते बरामद किए। ये तोते अवैध रूप से तस्करी कर यूपी के अमेठी से पश्चिम बंगाल के वर्धमान ले जाए जा रहे थे।

पंजाब मेल में सघन चेकिंग, 4 सौ जंगली तोते बरामद

GRP इंस्पेक्टर राजोल नागर ने बताया कि बर्ड लाइफ संस्था से सूचना मिली थी कि एक तस्कर बड़ी संख्या में जंगली तोतों को ट्रेन के माध्यम से पश्चिम बंगाल ले जाने वाला है। इस पर GRP और RPF की संयुक्त टीम ने रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में सघन चेकिंग अभियान शुरू किया। इसी दौरान पंजाब मेल में टीम घुसी तो एक कोच में संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास से बोरों और पिंजरों में बंद 4 सौ जंगली तोते बरामद किए गए। सभी तोते जिंदा थे, लेकिन बुरी कंडीशन में जबरदस्ती एक पर एक कर रखे हुए थे।

वन विभाग ने आरोपी मुहम्मद जाहिद पर दर्ज किया मुकदमा

पूछताछ में तस्कर ने अपना नाम मोहम्मद जाहिद, निवासी बर्धमान (पश्चिम बंगाल) के रूप में हुई है, उसने स्वीकार किया कि वह अमेठी से तोतों को लेकर बर्धमान जा रहा था, जहां इन्हें अवैध रूप से बेचा जाना था। GRP इंस्पेक्टर ने बताया कि बरामद किए गए सभी तोते जंगली प्रजाति के हैं, वन विभाग भी सूचना मिलते ही पहुंच गया और तस्कर के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

Published on:

07 Jan 2026 11:50 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / अमानवीय ढंग से हो रही है पक्षियों की तस्करी, पंजाब मेल में पकड़े गए 4 सौ तोते…तंग हाल में मिले

