अमानवीय ढंग से हो रही है पक्षियों की तस्करी, पंजाब मेल में पकड़े गए 4 सौ तोते…तंग हाल में मिले

GRP इंस्पेक्टर राजोल नागर ने बताया कि बर्ड लाइफ संस्था से सूचना मिली थी कि एक तस्कर बड़ी संख्या में जंगली तोतों को ट्रेन के माध्यम से पश्चिम बंगाल ले जाने वाला है। इस पर GRP और RPF की संयुक्त टीम ने रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में सघन चेकिंग अभियान शुरू किया। इसी दौरान पंजाब मेल में टीम घुसी तो एक कोच में संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास से बोरों और पिंजरों में बंद 4 सौ जंगली तोते बरामद किए गए। सभी तोते जिंदा थे, लेकिन बुरी कंडीशन में जबरदस्ती एक पर एक कर रखे हुए थे।