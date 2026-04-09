राघव चड्ढा को पद से हटाने पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का तीखा रिएक्शन, नेता को बताया देश का एसेट

आम आदमी पार्टी ने हाल ही में अपने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटा दिया। उनकी जगह डॉ. अशोक मित्तल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर यह भी कहा कि राघव चड्ढा को अब संसद में बोलने का समय न दिया जाए। राघव चड्ढा ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें खामोश जरूर कर दिया गया है, लेकिन वे हारे नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने हमेशा आम लोगों के मुद्दे संसद में उठाए। इस कदम से पार्टी के अंदर असंतोष और राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। शंकराचार्य का पॉडकास्ट में बयान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक पॉडकास्ट में इस पूरे मामले पर अपनी राय रखी। उन्होंने साफ कहा कि राघव चड्ढा हमारे देश का एसेट हैं। पार्टी उनका नुकसान कर रही है।