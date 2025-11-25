SIR Form : बीजेपी विधायक ने SIR अभियान की गति तेज करने को कहा, बोले…सरकारी बीएलओ की तर्ज पर प्रत्येक बूथ पर बीएलए-2 नियुक्त किए

इस अवसर पर विधायक त्रिपाठी ने कार्यकर्ताओं को एसआईआर फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझाई। उन्होंने अपील की कि यह जानकारी वार्डों और गांवों के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाई जाए, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। विधायक ने मतदाता शुद्धिकरण अभियान को गति देने की आवश्यकता पर भी बल दिया, जिससे सभी वैध मतदाताओं का नाम समय पर मतदाता सूची में जोड़ा जा सके। बैठक की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष रमेश वर्मा ने की। उन्होंने बताया कि संगठन ने सरकारी बीएलओ की तर्ज पर प्रत्येक बूथ पर बीएलए-2 नियुक्त किए हैं। ये बीएलए-2 लोगों को फॉर्म भरने में सहयोग करेंगे और मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन करने या विलोपन की प्रक्रिया में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।पूर्व जिलाध्यक्ष मारकंडे शाही, पूर्व महामंत्री कृष्णनाथ राय, नगरपालिका अध्यक्ष अलका सिंह और अभियान के विधानसभा संयोजक अभिषेक राय अंकुर ने भी बैठक को संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने मतदाता जागरूकता के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम का संचालन नगर महामंत्री सुधीर मद्धेशिया ने किया। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थिति रहे।