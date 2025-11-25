Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

यूपी न्यूज

SIR Form : बीजेपी विधायक ने SIR अभियान की गति तेज करने को कहा, बोले…सरकारी बीएलओ की तर्ज पर प्रत्येक बूथ पर बीएलए-2 नियुक्त किए

देश में चुनाव आयोग द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) यानी मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। दावा किया जा रहा है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व चुनाव को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए यह प्रक्रिया बेहद जरूरी है।

2 min read
Google source verification

देवरिया

image

anoop shukla

Nov 25, 2025

Up news, Deoria news, SIR,

फोटो सोर्स: पत्रिका, सदर विधायक डॉ शलभ मणि

देवरिया में मंगलवार को SIR पुनरीक्षण अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी की बैठक नगरपालिका सभागार में आयोजित की गई। सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

SIR फॉर्म की जानकारी बूथ, बूथ पहुंचाई जाए

इस अवसर पर विधायक त्रिपाठी ने कार्यकर्ताओं को एसआईआर फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझाई। उन्होंने अपील की कि यह जानकारी वार्डों और गांवों के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाई जाए, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। विधायक ने मतदाता शुद्धिकरण अभियान को गति देने की आवश्यकता पर भी बल दिया, जिससे सभी वैध मतदाताओं का नाम समय पर मतदाता सूची में जोड़ा जा सके। बैठक की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष रमेश वर्मा ने की। उन्होंने बताया कि संगठन ने सरकारी बीएलओ की तर्ज पर प्रत्येक बूथ पर बीएलए-2 नियुक्त किए हैं। ये बीएलए-2 लोगों को फॉर्म भरने में सहयोग करेंगे और मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन करने या विलोपन की प्रक्रिया में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।पूर्व जिलाध्यक्ष मारकंडे शाही, पूर्व महामंत्री कृष्णनाथ राय, नगरपालिका अध्यक्ष अलका सिंह और अभियान के विधानसभा संयोजक अभिषेक राय अंकुर ने भी बैठक को संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने मतदाता जागरूकता के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम का संचालन नगर महामंत्री सुधीर मद्धेशिया ने किया। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थिति रहे।

ऑन लाइन भी भर सकते हैं SIR फॉर्म

चुनाव आयोग (ECI) ने वोटर आईडी अपडेट और वेरिफिकेशन के लिए विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) अभियान शुरू किया है।इस प्रक्रिया को अब घर बैठे ऑनलाइन भी पूरा किया जा सकता है।मतदाताओं के लिए एन्यूमरेशन फॉर्म भरना और सबमिट करना voters.eci.gov.in पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है।यह ऑनलाइन सिस्टम डेटा की सटीकता और प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ाता है। अब मतदाताओं को ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड या जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

ये भी पढ़ें

मायके आई विवाहिता की हत्या के खुलासे से हड़कंप, इस कारण प्रेमी ने ही रेत दिया था गला…हत्या के बाद से ही गांव में पसरा है सन्नाटा
गोरखपुर
Up news, murder news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Nov 2025 06:12 pm

Hindi News / UP News / SIR Form : बीजेपी विधायक ने SIR अभियान की गति तेज करने को कहा, बोले…सरकारी बीएलओ की तर्ज पर प्रत्येक बूथ पर बीएलए-2 नियुक्त किए

बड़ी खबरें

View All

यूपी न्यूज

ट्रेंडिंग

जनता की सेवा में बेमिसाल योगदान, 10 चौकी प्रभारी हुए सम्मानित, एसएसपी ने दिया नकद पुरस्कार

बरेली

भावनाओं से भरा क्षण: अयोध्या में धर्मध्वजा फहराते समय नम हुई पीएम मोदी की आंखें, साधु-संत भी हुए भावुक

ayodhya ram mandir dharm dhwaj hoisting pm modi emotional saints ceremony
अयोध्या

हॉलीवुड जैसी लूट की कहानी! शहर के बीचोबीच से एटीएम मशीन उखाड़कर बदमाश फरार, पुलिस और बैंक अफसरों में हड़कंप

pnb atm looted in moradabad machine uprooted police investigation
मुरादाबाद

अब गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने का समय, धर्म ध्वजा फहराते हुए भाव-विभोर हुए पीएम मोदी; हाथ जोड़कर किया प्रणाम

अयोध्या

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बयान, प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा मार्ग के शराब ठेकों को बंद कराने का मामला, सात गिरफ्तार

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (फोटो सोर्स- एक्स प्रेमानंद महाराज)
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.