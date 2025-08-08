8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

यूपी न्यूज

वोट चोरी का मुद्दा गरमाया, राहुल गांधी के दावों को यूपी चुनाव आयोग ने नकारा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को यूपी चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के उस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ मतदाताओं के नाम एक से अधिक राज्यों में दर्ज है।

लखनऊ

Aman Pandey

Aug 08, 2025

rahul gandhi, election commission, up election commission
यूपी चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के दावों को खारिज कर दिया है। PC: IANS, EC

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया, "राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस कर दावा किया कि दो मतदाता आदित्य श्रीवास्तव पुत्र एसपी श्रीवास्तव (इपिक नंबर एफपीपी6437040) और विशाल सिंह पुत्र महीपाल सिंह (इपिक नंबर आईएनबी2722288) का नाम यूपी के साथ-साथ दूसरे प्रदेश की मतदाता सूची में भी है। राहुल गांधी की ओर से यह आंकड़े 16 मार्च 2025 को भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से निकाले हुए दिखाए गए हैं।

लिस्ट में चार जगह दिखाया गया है आदित्य श्रीवास्तव का नाम

इसमें आदित्य श्रीवास्तव का नाम चार जगह दिखाया गया है। इनका नाम मुंबई सब अर्बन की विधानसभा 158 जोगेश्वरी ईस्ट की बूथ संख्या 197 के क.सं. 877, बेंगलुरु अर्बन की विधानसभा 174 महादेवपुरा की बूथ संख्या 458 के क.सं. 1265, बूथ सं. 459 के क.सं. 678 पर और लखनऊ की विधानसभा 173 लखनऊ पूर्व की बूथ संख्या 84 के क.सं. 630 पर अंकित दिखाया गया है। विशाल सिंह का नाम तीन जगह अंकित दिखाया गया है। इनका नाम बेंगलुरु की विधानसभा 174 महादेवपुरा की बूथ संख्या 513 के क.सं. 926 और बूथ संख्या 321 के क.सं. 894 तथा वाराणसी की विधानसभा 390 वाराणसी कैंट की बूथ संख्या 82 के क.सं. 516 पर अंकित दिखाया गया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी का जवाब

यूपी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह के इपिक नंबरों को voters.eci.gov..in पर सर्च किया गया तो आदित्य श्रीवास्तव का नाम बेंगलुरु अर्बन की विधानसभा 174 महादेवपुरा की बूथ संख्या 458 के क.सं. 1265 में और विशाल सिंह का बेंगलुरु की विधानसभा 174 महादेवपुरा में बूथ संख्या 513 क.सं. 926 पर पाया गया है। इनका नाम यूपी की विधानसभा 173 लखनऊ ईस्ट और विधानसभा 390 वाराणसी कैंट में अंकित नहीं है। इस तरह उत्तर प्रदेश के बारे में जो तथ्य प्रस्तुत किए गए वे सही नहीं है।

'चुनाव हारती है कांग्रेस और बदनाम किया जाता है देश'

डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पूरे मामले पर राहुल गांधी को घेरा है। उन्होंने X पर लिखा-चुनाव हारती है कांग्रेस और बदनाम किया जाता है देश। इसका बीड़ा उठाया है कांग्रेस को लगातार कई चुनाव हराने वाले पार्टी के अब तक के सबसे 'दिग्भ्रमित' नेता श्री राहुल गांधी ने। जिन संवैधानिक संस्थाओं के ज़रिए उन्होंने दशकों तक देश पर शासन किया अब वही उनको काँटें की तरह चुभने लगी हैं। उनके कार्यों पर लगातार हमला करके अपनी नाकामी छिपाने का नाहक प्रयास कर रहे हैं गांधी जी।

Published on:

08 Aug 2025 08:17 am

वोट चोरी का मुद्दा गरमाया, राहुल गांधी के दावों को यूपी चुनाव आयोग ने नकारा

