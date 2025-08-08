वोट चोरी का मुद्दा गरमाया, राहुल गांधी के दावों को यूपी चुनाव आयोग ने नकारा

इसमें आदित्य श्रीवास्तव का नाम चार जगह दिखाया गया है। इनका नाम मुंबई सब अर्बन की विधानसभा 158 जोगेश्वरी ईस्ट की बूथ संख्या 197 के क.सं. 877, बेंगलुरु अर्बन की विधानसभा 174 महादेवपुरा की बूथ संख्या 458 के क.सं. 1265, बूथ सं. 459 के क.सं. 678 पर और लखनऊ की विधानसभा 173 लखनऊ पूर्व की बूथ संख्या 84 के क.सं. 630 पर अंकित दिखाया गया है। विशाल सिंह का नाम तीन जगह अंकित दिखाया गया है। इनका नाम बेंगलुरु की विधानसभा 174 महादेवपुरा की बूथ संख्या 513 के क.सं. 926 और बूथ संख्या 321 के क.सं. 894 तथा वाराणसी की विधानसभा 390 वाराणसी कैंट की बूथ संख्या 82 के क.सं. 516 पर अंकित दिखाया गया है।