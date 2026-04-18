यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बाद अपडेट, अब 10 जून को जारी होगा मतदाता सूची, ओपी राजभर ने सपा पर लगाया आरोप

UP Panchayat Chunav 2026: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को पूरा हो रहा है, लेकिन चुनाव निर्धारित समय पर कराने के आसार बहुत कम दिख रहे हैं। मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य अंतिम चरण में है। मूल रूप से अंतिम सूची का प्रकाशन 22 अप्रैल 2026 को होना था, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे बढ़ाकर 10 जून 2026 कर दिया है। इसके बाद भी कई काम बाकी हैं। मतदाताओं में डुप्लीकेशन हटाने और कंप्यूटरीकरण का काम 21 अप्रैल से 28 मई तक चलेगा। फिर 29 मई से 9 जून तक मतदान केंद्रों का निर्धारण, वार्ड मैपिंग और सूची को अंतिम रूप देना होगा। इन सभी प्रक्रियाओं को देखते हुए 26 मई तक चुनाव करा पाना मुश्किल लग रहा है। संविधान के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल पांच साल का होता है और नई पंचायतों का गठन पुरानी का समय खत्म होने से पहले होना चाहिए।