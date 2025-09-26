यूपी में मॉनसून की विदाई से पहले दिखेगा मौसम का रौद्र रूप , देखें लेटेस्ट अपडेट

उत्तर प्रदेश में इस समय उमस भरी गर्मी ने लोगों का चैन छीन लिया है। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के ज्यादातर जिलों में पारा चढ़ा हुआ है और फिलहाल इससे राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे। हालांकि, बीच-बीच में हल्की बारिश लोगों को थोड़ी राहत दे सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार, 26 सितंबर को पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश और बौछारें पड़ सकती हैं। आज प्रदेश में बादल गरजने और बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। वहीं, 27 सितंबर को भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। 28 और 29 सितंबर को कई जिलों में छिटपुट बारिश के आसार हैं।
मॉनसून की विदाई की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 24 सितंबर को पश्चिमी यूपी से दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी हो गई। इस दौरान मॉनसून की विदाई रेखा रामपुर-बुशहर, हरिद्वार, मुरादाबाद, इटावा, वल्लभ-विद्यानगर और वेरावल समेत कई हिस्सों से गुजर चुकी है।
हालांकि, मौसम विभाग का अनुमान है कि 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच प्रदेश के ज्यादातर जिलों में छिटपुट बारिश हो सकती है। इस दौरान औसत बारिश सामान्य से अधिक रहने की संभावना जताई गई है। यानी, मॉनसून की विदाई से पहले मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है।