यूपी में मॉनसून की विदाई से पहले दिखेगा मौसम का रौद्र रूप , देखें लेटेस्ट अपडेट

मौसम विभाग के अनुसार, 26 सितंबर को पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश और बौछारें पड़ सकती हैं। आज प्रदेश में बादल गरजने और बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। वहीं, 27 सितंबर को भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। 28 और 29 सितंबर को कई जिलों में छिटपुट बारिश के आसार हैं।