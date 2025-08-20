UPPSC वन-टाइम रजिस्ट्रेशन में बड़ा बदलाव, लाखों उम्मीदवारों को मिलेगी राहत

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी सुविधा दी है। आयोग ने अब ओटीआर में गलत दर्ज किए गए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को सुधारने की अनुमति दे दी है। यह सुविधा पहले उपलब्ध नहीं थी और इससे उम्मीदवारों को परीक्षाओं और नोटिफिकेशन से जुड़ी सूचनाएं समय पर नहीं मिल पा रही थीं।
UPPSC ने ओटीआर पेज पर एक फ्लैश मैसेज जारी कर इस बदलाव की जानकारी दी है। अब कोई भी उम्मीदवार जिसने पंजीकरण के समय अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर गलत भर दिया था, वह सीधे ओटीआर पोर्टल पर जाकर इसे सही कर सकता है। इससे पहले ओटीआर नंबर मिलने के बाद उम्मीदवार केवल नाम पिता का नाम, जन्मतिथि और पता जैसे व्यक्तिगत विवरण में ही बदलाव कर सकते थे। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, गृह राज्य या गृह जनपद में बदलाव संभव नहीं था।
UPPSC की जानकारी के अनुसार अब तक ओटीआर पोर्टल पर 28.54 लाख से अधिक उम्मीदवार पंजीकरण कर चुके हैं। इनमें से कई उम्मीदवारों ने शिकायत की थी कि गलत मोबाइल नंबर या ईमेल दर्ज होने के कारण उन्हें समय पर जानकारी नहीं मिल रही थी। नए नियम से यह समस्या दूर होगी और सभी उम्मीदवार अपने संपर्क विवरण सही कर पाएंगे।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव उम्मीदवारों के लिए बहुत लाभकारी है। अब वे बिना किसी परेशानी के अपने ईमेल और मोबाइल नंबर अपडेट कर सकेंगे और UPPSC की सभी नोटिफिकेशन और जानकारी समय पर प्राप्त कर पाएंगे। यह कदम आयोग की ओर से एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है, जो उम्मीदवारों की सुविधा और पारदर्शिता को बढ़ाएगा। इस नई सुविधा का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार सीधे UPPSC के ओटीआर पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं और अपने विवरणों को सही कर सकते हैं। इससे लाखों उम्मीदवारों की तैयारी और जानकारी में आसानी होगी।