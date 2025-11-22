Patrika LogoSwitch to English

यूपी न्यूज

Weather News: बढ़ेगी कड़कड़ाती ठंड, पछुआ हवाओं से अगले पांच दिनों में न्यूनतम तापमान 2-4 डिग्री तक गिरेगा

Weather Update: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सर्दी तेजी से बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से पछुआ हवाएं सक्रिय होने के कारण अगले पाँच दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने के साथ ठंड में और बढ़ोतरी के आसार हैं।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 22, 2025

रातों में बढ़ेगी ठंड; मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट (फोटो सोर्स : Meteorological Department Whatsapp News Group )

रातों में बढ़ेगी ठंड; मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट (फोटो सोर्स : Meteorological Department Whatsapp News Group )

Weather UP: उत्तर भारत में सर्द हवाओं ने एक बार फिर दस्तक दे दी है, और उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि शनिवार से प्रदेश में पछुआ हवाओं का दौर शुरू होगा, जिसके कारण रात का न्यूनतम तापमान तेजी से गिरेगा। अगले पांच दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। विभाग ने विशेष रूप से रात और सुबह के समय सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि घने कोहरे और शीतलहर के आसार प्रबल हैं।

पछुआ हवाओं का असर-ठंड बढ़ने के साफ संकेत

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यह बदलाव हिमालयी क्षेत्रों से आने वाली ठंडी, शुष्क पछुआ हवाओं के चलते हो रहा है। ये हवाएं उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में तापमान को अचानक गिरा देती हैं। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार से हवा का रुख पूरी तरह बदल जाएगा और उत्तर पश्चिम की दिशा से आने वाली यह ठंडी हवा प्रदेश भर में ठंड को तेज कर देगी। उनके अनुसार रात का तापमान दिन की तुलना में अधिक गिरेगा । दिन में थोड़ी धूप मिलेगी, लेकिन ठंड में खास राहत नहीं मिलेगी । सुबह और शाम के समय कोहरा घना रहेगा । सड़क और रेल संचालन पर इसका असर पड़ सकता है ।

प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार से ही दिखे असर

शुक्रवार को ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में गिरावट महसूस की गई। तेज धूप के बावजूद दिन की तपिश गायब रही। दोपहर बाद कई जगह धुंध छाने लगी, जिससे दृश्यता कम हुई और लोग ठंड से सहमते दिखे।

  • सबसे ठंडे स्थान
  • बाराबंकी – 11°C न्यूनतम तापमान
  • बुलंदशहर – 11°C न्यूनतम तापमान
  • यह तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया, जो आगामी ठंड की तीव्रता का संकेत देता है।
  • अगले पांच दिनों का पूर्वानुमान
  • मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों का विस्तृत पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार
  • शनिवार से मंगलवार - तापमान निरंतर गिरता रहेगा
  • रातें बेहद ठंडी होंगी, विशेषकर पश्चिमी और मध्य यूपी में
  • कोहरा सुबह-बयां बढ़ेगा, जिससे दृश्यता 50 मीटर तक भी पहुंच सकती है
  • दिन के तापमान में हल्की गिरावट, लेकिन अधिक ठंड रात के समय केंद्रित
  • पूर्वी यूपी में हल्की सर्द हवाएँ, लेकिन तापमान में गिरावट उतनी ज्यादा नहीं होगी

स्वास्थ्य पर बढ़ सकता है असर

सर्दी की यह लहर न केवल तापमान प्रभावित करेगी बल्कि स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती है। डॉक्टरों के अनुसार, ऐसे मौसम में सर्दी-खांसी,दमा,बुजुर्गों में जोड़ का दर्द हृदय रोग से पीड़ित लोगों के लिए खतरा बढ़ सकता है।इसलिए विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि लोग सुबह और देर शाम बेवजह बाहर न निकलें, गर्म कपड़ों का उपयोग बढ़ाएं और शरीर को गर्म रखें।

किसानों के लिए चेतावनी

  • प्रदेश के किसानों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण है।
  • धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के समय में तापमान में गिरावट का असर दिखाई देगा।
  • कोहरे के चलते फसलों पर नमी बढ़ेगी, जिससे सब्जियों और फलदार पौधों पर रोगों का खतरा बढ़ सकता है।
  • मौसम वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि किसान सिंचाई का समय सुबह के बजाय दोपहर में रखें ताकि फसलों पर धुंध और पाले का असर कम हो।

यातायात पर प्रभाव के आसार

  • कोहरा बढ़ने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है।
  • सुबह के समय दृश्यता घटने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ेगा
  • लंबी दूरी की ट्रेनों के देर से चलने की संभावना
  • हवाई उड़ानों पर भी प्रभाव संभव
  • यातायात विभाग ने वाहन चालकों को ‘लो बीम’ का उपयोग करने और सावधानी से चलने की सलाह दी है।

शहरी क्षेत्रों में बदलते मौसम का हाल

  • लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, बरेली, मथुरा और अलीगढ़ सहित बड़े शहरों में तापमान में गिरावट पहले दिन से ही महसूस की जा रही है।
  • लखनऊ में शाम ढलते ही ठंडी हवाएँ चलने लगीं
  • कानपुर में औद्योगिक क्षेत्रों में धुंध का असर ज्यादा रहा
  • आगरा में ताज क्षेत्र के आसपास पर्यटक ठंड से बचने के प्रयास करते दिखाई दिए
  • ग्रामीण इलाकों में सर्दी की मार अधिक
  • ग्रामीण इलाकों में सामान्यतः शहरी क्षेत्रों की तुलना में ठंड ज्यादा होती है क्योंकि वहाँ खुले क्षेत्र और पेड़-पौधों की संख्या अधिक होती है।
  • सुबह जल्दी काम शुरू करने वाले मजदूरों पर ठंड का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा
  • कई जगह अलाव जलाने की तैयारी शुरू
  • प्रदेश भर में स्थानीय प्रशासन ने जरूरतमंदों के लिए रैन बसेरों और अलाव की व्यवस्था तेज करने के निर्देश दिए हैं।

सर्द हवाओं का वैज्ञानिक आधार

पछुआ हवाएँ (North-westerlies) हर साल हिमालय पर बर्फबारी के बाद मैदानी क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं। इन हवाओं में नमी की मात्रा बहुत कम होती है । तापमान तेजी से नीचे आता है । हवा की दिशा उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व में चलती है ।
इस वजह से उत्तर प्रदेश में ठंड अचानक बढ़ जाती है और न्यूनतम तापमान सबसे ज्यादा प्रभावित होता है।

आने वाले दिनों में क्या उम्मीद

मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि दिसंबर के पहले सप्ताह तक ठंड की तीव्रता और बढ़ सकती है। कई जिलों में शीतलहर चलने की संभावना । रात का तापमान 6–7°C तक भी पहुंच सकता है। पहाड़ों पर बर्फबारी बढ़ने से ठंड और गहराएगी।

