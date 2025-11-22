Weather News: बढ़ेगी कड़कड़ाती ठंड, पछुआ हवाओं से अगले पांच दिनों में न्यूनतम तापमान 2-4 डिग्री तक गिरेगा

रातों में बढ़ेगी ठंड; मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट (फोटो सोर्स : Meteorological Department Whatsapp News Group )
Weather UP: उत्तर भारत में सर्द हवाओं ने एक बार फिर दस्तक दे दी है, और उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि शनिवार से प्रदेश में पछुआ हवाओं का दौर शुरू होगा, जिसके कारण रात का न्यूनतम तापमान तेजी से गिरेगा। अगले पांच दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। विभाग ने विशेष रूप से रात और सुबह के समय सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि घने कोहरे और शीतलहर के आसार प्रबल हैं।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यह बदलाव हिमालयी क्षेत्रों से आने वाली ठंडी, शुष्क पछुआ हवाओं के चलते हो रहा है। ये हवाएं उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में तापमान को अचानक गिरा देती हैं। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार से हवा का रुख पूरी तरह बदल जाएगा और उत्तर पश्चिम की दिशा से आने वाली यह ठंडी हवा प्रदेश भर में ठंड को तेज कर देगी। उनके अनुसार रात का तापमान दिन की तुलना में अधिक गिरेगा । दिन में थोड़ी धूप मिलेगी, लेकिन ठंड में खास राहत नहीं मिलेगी । सुबह और शाम के समय कोहरा घना रहेगा । सड़क और रेल संचालन पर इसका असर पड़ सकता है ।
शुक्रवार को ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में गिरावट महसूस की गई। तेज धूप के बावजूद दिन की तपिश गायब रही। दोपहर बाद कई जगह धुंध छाने लगी, जिससे दृश्यता कम हुई और लोग ठंड से सहमते दिखे।
सर्दी की यह लहर न केवल तापमान प्रभावित करेगी बल्कि स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती है। डॉक्टरों के अनुसार, ऐसे मौसम में सर्दी-खांसी,दमा,बुजुर्गों में जोड़ का दर्द हृदय रोग से पीड़ित लोगों के लिए खतरा बढ़ सकता है।इसलिए विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि लोग सुबह और देर शाम बेवजह बाहर न निकलें, गर्म कपड़ों का उपयोग बढ़ाएं और शरीर को गर्म रखें।
पछुआ हवाएँ (North-westerlies) हर साल हिमालय पर बर्फबारी के बाद मैदानी क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं। इन हवाओं में नमी की मात्रा बहुत कम होती है । तापमान तेजी से नीचे आता है । हवा की दिशा उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व में चलती है ।
इस वजह से उत्तर प्रदेश में ठंड अचानक बढ़ जाती है और न्यूनतम तापमान सबसे ज्यादा प्रभावित होता है।
मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि दिसंबर के पहले सप्ताह तक ठंड की तीव्रता और बढ़ सकती है। कई जिलों में शीतलहर चलने की संभावना । रात का तापमान 6–7°C तक भी पहुंच सकता है। पहाड़ों पर बर्फबारी बढ़ने से ठंड और गहराएगी।
