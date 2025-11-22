Weather News: बढ़ेगी कड़कड़ाती ठंड, पछुआ हवाओं से अगले पांच दिनों में न्यूनतम तापमान 2-4 डिग्री तक गिरेगा

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यह बदलाव हिमालयी क्षेत्रों से आने वाली ठंडी, शुष्क पछुआ हवाओं के चलते हो रहा है। ये हवाएं उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में तापमान को अचानक गिरा देती हैं। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार से हवा का रुख पूरी तरह बदल जाएगा और उत्तर पश्चिम की दिशा से आने वाली यह ठंडी हवा प्रदेश भर में ठंड को तेज कर देगी। उनके अनुसार रात का तापमान दिन की तुलना में अधिक गिरेगा । दिन में थोड़ी धूप मिलेगी, लेकिन ठंड में खास राहत नहीं मिलेगी । सुबह और शाम के समय कोहरा घना रहेगा । सड़क और रेल संचालन पर इसका असर पड़ सकता है ।