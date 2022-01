यूपी में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू, पहले चरण के लिए 150 कंपनी अर्द्धसैनिक बल होंगे तैनात

उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से तैयारी में जुट गए हैं। चुनाव संबंधित लिए जाने वाले हर फैसलों को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू हो गई है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने चुनाव के मद्देनजर 150 कंपनी अर्द्धसैनिक बलों को तैनात करने का फैसला किया है।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से तैयारी में जुट गए हैं। चुनाव संबंधित लिए जाने वाले हर फैसलों को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू हो गई है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने चुनाव के मद्देनजर 150 कंपनी अर्द्धसैनिक बलों को तैनात करने का फैसला किया है। इन सुरक्षा बलों को 10 जनवरी से पहले चरण में जिलों में तैनात किया जाएगा। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार के मुताबिक, केंद्र ने जो 150 अर्द्धसैनिक बल दिए हैं, उमें 50 कंपनी सीआरपीएफ, 30 कंपनी बीएसएफ, 20 कंपनी सीआईएसएफ और 20 कंपनी आईटीबीपी की होंगी।इन कंपनियों को सभी जिलों में लगाया जाएगा।

150 Company Paramilitary Force will be Deployed in 1st Phase Election