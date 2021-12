ओवैसी के बयान पर साक्षी महाराज का पलटवार, कहा- उन्हें ठीक करने के लिए हमारा टी राजा की पर्याप्त

साक्षी महाराज ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को लेकर दिए गए ओवैसी के बयान पर कटाक्ष किया है। बीजेपी सांसद ने कहा कि ओवैसी को ठीक करने के लिए हैदराबाद का हमारा टी राजा ही पर्याप्त है। ओवैसी में हिम्मत है तो पहले उसी से बात कर लें, योगी और मोदी तक बाद में आएं।

उन्नाव. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों का एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर हमलावर हो जाते हैं। इस बीच उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोल दिया है। साक्षी महाराज ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को लेकर दिए गए ओवैसी के बयान पर कटाक्ष किया है। बीजेपी सांसद ने कहा कि ओवैसी को ठीक करने के लिए हैदराबाद का हमारा टी राजा ही पर्याप्त है। ओवैसी में हिम्मत है तो पहले उसी से बात कर लें, योगी और मोदी तक बाद में आएं।

