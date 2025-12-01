Silver Elephant at Home : घर में जरूर रखें चांदी का एक छोटा सा हाथी, खुशियों से भर जाएगा आशियाना

Benefits of Keeping a Silver Elephant at Home : हिंदू मान्यताओं, वास्तु शास्त्र (Vastu Shashtra) और फेंगशुई में हाथी को बेहद पवित्र और शुभ जानवर माना गया है। भगवान गणेश से जुड़े होने के कारण हाथी ताकत, बुद्धि और सुरक्षा का प्रतीक है। वहीं, चांदी को शुद्धता, खुशहाली और चंद्रमा की शांत ऊर्जा का धातु माना जाता है। ऐसे में घर में चांदी का हाथी रखने को बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि यह न सिर्फ किस्मत चमकाता है, बल्कि घर में पॉजिटिव वाइब्स और स्थिरता भी बढ़ाता है।