वास्तु टिप्स

Astrological Benefits Of Copper: तांबे का आपके शरीर और ग्रहों के साथ क्या है संबंध? जानें कैसे करें इसका सही इस्तेमाल

ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों में तांबा (Copper) को औषधीय धातु माना गया है। तांबे का सीधा असर शरीर, मन और ग्रहों पर पड़ता है। यह मंगल और सूर्य को मजबूत करता है, पाचन तंत्र सुधारता है और शरीर को विषमुक्त करता है। सही तरीके से तांबे का उपयोग जीवन में स्वास्थ्य, ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ा सकता है।

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Jan 04, 2026

Astrological Benefits Of Copper (pc: freepik)

Astrological Benefits Of Copper (pc: freepik)

तांबा हमारे जीवन की प्रमुख धातुओं में से एक है। यह विद्युत का सुचालक है और अग्नि तत्व से भरपूर माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में तांबे का संबंध मुख्य रूप से मंगल ग्रह से होता है, जबकि यह सूर्य को भी मजबूत करता है।

आयुर्वेद के अनुसार तांबा शरीर के पित्त और वात दोष को संतुलित करता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से पूजा-पाठ में तांबे के पात्रों का प्रयोग किया जाता रहा है।

तांबे का शरीर और मन पर प्रभाव (Copper Effects on Body & Mind)

तांबे का नियमित और सही प्रयोग शरीर को शुद्ध करता है। यह खून को साफ करता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। तांबा पेट की गड़बड़ियों, गैस और त्वचा संबंधी समस्याओं में लाभकारी माना जाता है।

ज्योतिषीय दृष्टि से तांबा मंगल को बल देता है, जिससे साहस, आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होती है। वहीं सूर्य मजबूत होने से नेतृत्व क्षमता और उत्साह बढ़ता है।

दैनिक जीवन में तांबे का सही उपयोग (How to Use Copper Daily)

तांबे का छल्ला (Copper Ring Remedy)

रविवार या मंगलवार को अनामिका उंगली में तांबे का छल्ला धारण करें। इससे आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और साहस में सुधार होता है।

लाल धागे में तांबा पहनना

तांबे का टुकड़ा या छल्ला लाल धागे में कमर पर पहनने से नाभि और हार्मोन से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलती है।

तांबे का सिक्का (Copper Coin Remedy)

छेद वाला तांबे का सिक्का लाल धागे में गले में पहनने से दुर्घटनाओं और चोट से बचाव होता है।

तांबे के पात्र का पानी (Copper Water Benefits)

रात में तांबे के बर्तन में पानी रखें और सुबह घूंट-घूंट करके पिएं। इससे शरीर विषमुक्त होता है, त्वचा निखरती है और पेट संबंधी समस्याएं दूर होती हैं।

Updated on:

04 Jan 2026 08:41 am

Published on:

04 Jan 2026 08:38 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vaastu Tips / Astrological Benefits Of Copper: तांबे का आपके शरीर और ग्रहों के साथ क्या है संबंध? जानें कैसे करें इसका सही इस्तेमाल

