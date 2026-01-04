Astrological Benefits Of Copper: तांबे का आपके शरीर और ग्रहों के साथ क्या है संबंध? जानें कैसे करें इसका सही इस्तेमाल

तांबा हमारे जीवन की प्रमुख धातुओं में से एक है। यह विद्युत का सुचालक है और अग्नि तत्व से भरपूर माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में तांबे का संबंध मुख्य रूप से मंगल ग्रह से होता है, जबकि यह सूर्य को भी मजबूत करता है।