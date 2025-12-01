Vastu Tips : दक्षिण दिशा में भूलकर भी न लगाएं ये पौधे, वरना बढ़ सकती है आर्थिक तंगी

1.तुलसी – तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी (Mata Lakhasmi) का स्वरूप माना जाता है। वास्तु के अनुसार तुलसी को पूर्व दिशा में लगाना अत्यंत शुभ होता है क्योंकि इस दिशा में इसे पर्याप्त धूप प्राप्त होती है। लेकिन अगर तुलसी को दक्षिण या पश्चिम दिशा में लगाया जाए तो यह सही से पनप नहीं पाती और घर में गरीबी, स्ट्रेस और अस्थिरता आने लगती है। अगर पूर्व दिशा में जगह न हो, तो उत्तर दिशा में तुलसी लगाई जा सकती है, पर दक्षिण में कभी नहीं लगाएं।