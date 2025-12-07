7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वास्तु टिप्स

Garuda Purana : ये 5 काम इंसान को बना देते हैं हमेशा के लिए गरीब, गरुड़ पुराण में भी है जिक्र

Garuda Purana:गरुड़ पुराण के अनुसार, कुछ गलत आदतें इंसान को जीवन भर आर्थिक तंगी में फंसा कर रखती हैं। इन आदतों को छोड़कर साफ-सफाई, मेहनत और सकारात्मक सोच अपनाने से जीवन में सुख-समृद्धि आ सकती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 07, 2025

गरुड़ पुराण (pc: gemini generated)

गरुड़ पुराण (pc: gemini generated)

Garuda Purana : गरुड़ पुराण को सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में गिना जाता है। यह केवल मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े गहरे रहस्य भी समझाता है। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को जीवन भर आर्थिक तंगी में बनाए रखती हैं। पैसा आता तो है, लेकिन टिक नहीं पाता। अगर आपको भी लगता है कि मेहनत के बावजूद आपके हाथ में पैसा नहीं रुकता, तो आपको अपनी कुछ आदतों पर ध्यान देने की जरूरत है।

गंदे कपड़े पहनने की आदत


गरुड़ पुराण के अनुसार, जो व्यक्ति गंदे और मैले कपड़े पहनता है, उसके जीवन में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। साफ-सफाई को लक्ष्मी जी का प्रिय बताया गया है। गंदे कपड़े पहनना सिर्फ बाहर की गंदगी नहीं, बल्कि अंदर की नकारात्मक सोच का भी संकेत माना जाता है। नियमित स्नान करना और साफ वस्त्र पहनना बेहद जरूरी बताया गया है।

दूसरों की बुराई करना और कमियां निकालना

जो व्यक्ति हर समय दूसरों में कमियां निकालता है, उनकी बुराई करता है, उसका मन नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसी नकारात्मक सोच घर की सुख-शांति और धन की ऊर्जा को खत्म कर देती है। जितना ज्यादा व्यक्ति दूसरों की आलोचना करता है, उतना ही उसका भाग्य कमजोर होता चला जाता है।

देर तक सोना और आलस्य करना

गरुड़ पुराण में आलस्य को दरिद्रता का मुख्य कारण बताया गया है। जो व्यक्ति सुबह देर तक सोता है, वह जीवन में कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाता। सूर्योदय से पहले उठना और दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ करना धन वृद्धि का एक महत्वपूर्ण उपाय माना गया है। आलस्य इंसान की किस्मत को भी सुस्त बना देता है।

धन का घमंड करना

जब इंसान के पास थोड़ा भी पैसा आता है और वह अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लगता है, तो यह आदत उसके पतन की शुरुआत बन जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि घमंडी मनुष्य के घर में लक्ष्मी जी अधिक समय तक नहीं रुकतीं। धन प्राप्त होने पर विनम्रता और कृतज्ञता का भाव रखना अत्यंत आवश्यक बताया गया है।

मेहनत से भागना

गरुड़ पुराण के अनुसार, बिना परिश्रम के कोई भी धन स्थायी नहीं होता। जो व्यक्ति मेहनत करने से बचता है और सिर्फ किस्मत के सहारे बैठा रहता है, उसका जीवन हमेशा संघर्ष से भरा रहता है। मेहनती व्यक्ति पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और उसका भाग्य भी मजबूत होता है।

अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन स्थायी रूप से बना रहे, तो इन पांच आदतों को बदलना बेहद जरूरी है। छोटी-छोटी सकारात्मक आदतें आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं।

ये भी पढ़ें

Vastu Tips To Avoid Health Troubles: घर में हमेशा कोई ना कोई रहता है बीमार? इन वास्तु टिप्स को करें फॉलो
धर्म/ज्योतिष
Vastu Tips To Avoid Health Troubles

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Dec 2025 08:19 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vaastu Tips / Garuda Purana : ये 5 काम इंसान को बना देते हैं हमेशा के लिए गरीब, गरुड़ पुराण में भी है जिक्र

बड़ी खबरें

View All

वास्तु टिप्स

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Puja Ghar Ke Upay: पूजा घर की ये बड़ी भूल रोक सकती है घर की बरकत, आज ही करें सही उपाय

मंदिर के वास्तु नियम (pc: gemini generated)
वास्तु टिप्स

Money Vastu Tips: क्या आपके पर्स में भी है यह चीज? पर्स से तुरंत निकाल दें, मां लक्ष्मी होंगी नाराज

Money Vastu Tips
वास्तु टिप्स

Home Vastu Tips : घर की इस दिशा में भूलकर भी ना जलाएं दीपक, चली जाएगी घर की सुख-शांति

Home Vastu Tips (PC: gemini generated)
वास्तु टिप्स

Kitchen Vastu Tips: रोटी बनाते वक्त क्या आप भी करती हैं उनकी गिनती? वास्तु से जानें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए

रोटी वास्तु टिप्स
वास्तु टिप्स

Kitchen Tawa Vastu Tips: किचन में कभी ना करें तवे से जुड़ी ये गलतियां, रुक जाएगी घर की तरक्की

tawa vastu Tips (Gemini Generated)
वास्तु टिप्स
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.