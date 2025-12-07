Garuda Purana : ये 5 काम इंसान को बना देते हैं हमेशा के लिए गरीब, गरुड़ पुराण में भी है जिक्र

गरुड़ पुराण (pc: gemini generated)
Garuda Purana : गरुड़ पुराण को सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में गिना जाता है। यह केवल मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े गहरे रहस्य भी समझाता है। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को जीवन भर आर्थिक तंगी में बनाए रखती हैं। पैसा आता तो है, लेकिन टिक नहीं पाता। अगर आपको भी लगता है कि मेहनत के बावजूद आपके हाथ में पैसा नहीं रुकता, तो आपको अपनी कुछ आदतों पर ध्यान देने की जरूरत है।
गरुड़ पुराण के अनुसार, जो व्यक्ति गंदे और मैले कपड़े पहनता है, उसके जीवन में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। साफ-सफाई को लक्ष्मी जी का प्रिय बताया गया है। गंदे कपड़े पहनना सिर्फ बाहर की गंदगी नहीं, बल्कि अंदर की नकारात्मक सोच का भी संकेत माना जाता है। नियमित स्नान करना और साफ वस्त्र पहनना बेहद जरूरी बताया गया है।
जो व्यक्ति हर समय दूसरों में कमियां निकालता है, उनकी बुराई करता है, उसका मन नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसी नकारात्मक सोच घर की सुख-शांति और धन की ऊर्जा को खत्म कर देती है। जितना ज्यादा व्यक्ति दूसरों की आलोचना करता है, उतना ही उसका भाग्य कमजोर होता चला जाता है।
गरुड़ पुराण में आलस्य को दरिद्रता का मुख्य कारण बताया गया है। जो व्यक्ति सुबह देर तक सोता है, वह जीवन में कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाता। सूर्योदय से पहले उठना और दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ करना धन वृद्धि का एक महत्वपूर्ण उपाय माना गया है। आलस्य इंसान की किस्मत को भी सुस्त बना देता है।
जब इंसान के पास थोड़ा भी पैसा आता है और वह अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लगता है, तो यह आदत उसके पतन की शुरुआत बन जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि घमंडी मनुष्य के घर में लक्ष्मी जी अधिक समय तक नहीं रुकतीं। धन प्राप्त होने पर विनम्रता और कृतज्ञता का भाव रखना अत्यंत आवश्यक बताया गया है।
गरुड़ पुराण के अनुसार, बिना परिश्रम के कोई भी धन स्थायी नहीं होता। जो व्यक्ति मेहनत करने से बचता है और सिर्फ किस्मत के सहारे बैठा रहता है, उसका जीवन हमेशा संघर्ष से भरा रहता है। मेहनती व्यक्ति पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और उसका भाग्य भी मजबूत होता है।
अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन स्थायी रूप से बना रहे, तो इन पांच आदतों को बदलना बेहद जरूरी है। छोटी-छोटी सकारात्मक आदतें आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं।
