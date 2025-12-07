Garuda Purana : ये 5 काम इंसान को बना देते हैं हमेशा के लिए गरीब, गरुड़ पुराण में भी है जिक्र

Garuda Purana : गरुड़ पुराण को सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में गिना जाता है। यह केवल मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े गहरे रहस्य भी समझाता है। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को जीवन भर आर्थिक तंगी में बनाए रखती हैं। पैसा आता तो है, लेकिन टिक नहीं पाता। अगर आपको भी लगता है कि मेहनत के बावजूद आपके हाथ में पैसा नहीं रुकता, तो आपको अपनी कुछ आदतों पर ध्यान देने की जरूरत है।