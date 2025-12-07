7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वास्तु टिप्स

Puja Ghar Ke Upay: पूजा घर की ये बड़ी भूल रोक सकती है घर की बरकत, आज ही करें सही उपाय

Puja Ghar Ke Upay: पूजा के बाद जलपात्र को खाली छोड़ना वास्तु दोष माना जाता है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। अगर जलपात्र में हमेशा थोड़ा पानी या तुलसी का पत्ता रखा जाए, तो घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 07, 2025

मंदिर के वास्तु नियम (pc: gemini generated)

मंदिर के वास्तु नियम (pc: gemini generated)

Puja Ghar Ke Upay:हमारे भारत में लगभग हर घर में एक छोटा सा पूजा घर (Puja Ghar Ke Niyam) जरूर होता है। सुबह-शाम अगरबत्ती, दीपक और भगवान की आरती से घर का माहौल पवित्र और शांत रहता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पूजा घर में की गई एक छोटी सी गलती पूरे घर की बरकत को रोक सकती है। यह गलती है – पूजा के बाद जलपात्र को खाली छोड़ देना।

वास्तु शास्त्र के अनुसार, जिस लोटे या गिलास में भगवान को जल चढ़ाया जाता है, उसे खाली रखना शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि जब हम भगवान को घर बुलाते हैं, तो वे हमारे घर में पधारते हैं और उस जलपात्र से जल ग्रहण करते हैं। यदि जलपात्र भरा रहता है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख-शांति और धन की वृद्धि होती है।

लेकिन यदि वही जलपात्र खाली पड़ा रहता है, तो वास्तु के अनुसार यह नकारात्मक ऊर्जा (Negetive Energy) को न्योता देता है। खाली जलपात्र घर में मानसिक तनाव, पैसों की तंगी और बार-बार खर्च बढ़ने का कारण बन सकता है। हमारे बुजुर्ग भी यही कहते आए हैं — “भगवान को कभी भूखा या प्यासा नहीं छोड़ना चाहिए।”

बहुत से लोग बताते हैं कि जब उन्होंने इस छोटी सी गलती को सुधार लिया, तो उनके घर में बड़ा बदलाव दिखने लगा। महीने के अंत में पैसे बचने लगे, बेवजह के खर्च कम हो गए और घर का वातावरण पहले से ज्यादा शांत रहने लगा।

इस उपाय को अपनाना बेहद आसान है। पूजा समाप्त करने के बाद जलपात्र में थोड़ा सा गंगाजल, साफ पानी या एक तुलसी का पत्ता जरूर डाल दें। सुबह उठते ही सबसे पहले उस जलपात्र को देखें और अगर पानी कम हो गया हो, तो फिर से भर दें।

यह छोटा सा उपाय केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि घर में अनुशासन और सकारात्मक सोच को भी बढ़ाता है। जब हम छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं, तो जीवन में भी स्थिरता और संतुलन आता है।

कहा जाता है कि जलपात्र भरा रहना, जीवन में भरेपन का प्रतीक है। इससे घर में लक्ष्मी का वास बढ़ता है और आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होती है।

ये भी पढ़ें

Vastu Tips To Avoid Health Troubles: घर में हमेशा कोई ना कोई रहता है बीमार? इन वास्तु टिप्स को करें फॉलो
धर्म/ज्योतिष
Vastu Tips To Avoid Health Troubles

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Dec 2025 08:14 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vaastu Tips / Puja Ghar Ke Upay: पूजा घर की ये बड़ी भूल रोक सकती है घर की बरकत, आज ही करें सही उपाय

बड़ी खबरें

View All

वास्तु टिप्स

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Money Vastu Tips: क्या आपके पर्स में भी है यह चीज? पर्स से तुरंत निकाल दें, मां लक्ष्मी होंगी नाराज

Money Vastu Tips
वास्तु टिप्स

Home Vastu Tips : घर की इस दिशा में भूलकर भी ना जलाएं दीपक, चली जाएगी घर की सुख-शांति

Home Vastu Tips (PC: gemini generated)
वास्तु टिप्स

Kitchen Vastu Tips: रोटी बनाते वक्त क्या आप भी करती हैं उनकी गिनती? वास्तु से जानें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए

रोटी वास्तु टिप्स
वास्तु टिप्स

Kitchen Tawa Vastu Tips: किचन में कभी ना करें तवे से जुड़ी ये गलतियां, रुक जाएगी घर की तरक्की

tawa vastu Tips (Gemini Generated)
वास्तु टिप्स

Vastu Tips To Avoid Health Troubles: घर में हमेशा कोई ना कोई रहता है बीमार? इन वास्तु टिप्स को करें फॉलो

Vastu Tips To Avoid Health Troubles
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.