Puja Ghar Ke Upay: पूजा घर की ये बड़ी भूल रोक सकती है घर की बरकत, आज ही करें सही उपाय

Puja Ghar Ke Upay:हमारे भारत में लगभग हर घर में एक छोटा सा पूजा घर (Puja Ghar Ke Niyam) जरूर होता है। सुबह-शाम अगरबत्ती, दीपक और भगवान की आरती से घर का माहौल पवित्र और शांत रहता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पूजा घर में की गई एक छोटी सी गलती पूरे घर की बरकत को रोक सकती है। यह गलती है – पूजा के बाद जलपात्र को खाली छोड़ देना।