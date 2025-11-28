घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें ये एक चीज, कभी नहीं होगी पैसे की दिक्कत

main gate vastu tips (PC: AI Generated)
Tulsi Root Remedy :हिंदू धर्म में तुलसी को सबसे पवित्र पौधों में से एक माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी में मां लक्ष्मी का वास होता है और इसकी पूजा से घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है। वहीं वास्तु शास्त्र में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि अगर तुलसी माता प्रसन्न हों तो जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती। इसी मान्यता से जुड़ा एक वास्तु उपाय इन दिनों काफी चर्चा में है—मुख्य द्वार पर सूखी तुलसी की जड़ बांधना।
वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि तुलसी की जड़ में सकारात्मक ऊर्जा का गहरा प्रभाव होता है। सूखी हुई तुलसी की जड़ को घर के मुख्य दरवाजे पर बांधने से घर में मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और परिवार के सदस्यों के जीवन में स्थिरता तथा समृद्धि आती है।
इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती.साथ ही, वास्तु दोष कम होते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है. इसके अलावा, आर्थिक तंगी दूर रहती है। तुलसी की जड़ को मुख्य दरवाजे पर बांधना केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं, बल्कि शुभ ऊर्जा को आकर्षित करने का एक पारंपरिक तरीका माना जाता है।
इस उपाय को करते समय कुछ सरल नियमों का पालन करना जरूरी है। इसके लिए पहले सूखी हुई तुलसी की जड़ लें। इसे लाल रंग के स्वच्छ कपड़े में रखें। कपड़े में थोड़े से चावल भी शामिल करें। इन सबको मिलाकर एक छोटा-सा पोटली जैसा बांध लें। अब इसे लाल कलावे (मौली) से अच्छी तरह बांधें। तैयार पोटली को घर के मुख्य दरवाजे के ऊपरी हिस्से पर मजबूती से बांध दें।
मान्यता है कि यह पोटली घर में आने वाली हर नकारात्मक शक्ति को रोक देती है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है।
