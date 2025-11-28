घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें ये एक चीज, कभी नहीं होगी पैसे की दिक्कत

Tulsi Root Remedy :हिंदू धर्म में तुलसी को सबसे पवित्र पौधों में से एक माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी में मां लक्ष्मी का वास होता है और इसकी पूजा से घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है। वहीं वास्तु शास्त्र में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि अगर तुलसी माता प्रसन्न हों तो जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती। इसी मान्यता से जुड़ा एक वास्तु उपाय इन दिनों काफी चर्चा में है—मुख्य द्वार पर सूखी तुलसी की जड़ बांधना।