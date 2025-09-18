Vastu Tips: वास्तु के हिसाब से घर के किस दिशा में लगाएं शीशा, जानें ये जरूरी नियम

वास्तु शास्त्र में कुछ स्थान ऐसे बताए गए हैं जहां शीशा लगाना अशुभ माना गया है। पश्चिम या दक्षिण दिशा की दीवार पर शीशा नहीं लगाना चाहिए। इससे परिवार में कलह और अशांति बढ़ सकती है। रसोईघर में शीशा लगाने से बचें। कहा जाता है कि इससे घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। बेडरूम में शीशा लगाना भी शुभ नहीं माना गया है। खासतौर पर अगर शीशे में बिस्तर का प्रतिबिंब दिखे तो यह वास्तु दोष माना जाता है। इससे दांपत्य जीवन और मानसिक शांति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। स्टोर रूम में दर्पण लगाने से मानसिक तनाव और अस्थिरता बढ़ने की संभावना रहती है।