Vastu Tips For Placing Ancestors Pictures: घर पर मृतक दादा या पापा की फोटो लगानी चाहिए या नहीं, जानिए वास्तु नियम

Vastu Tips For Placing Ancestors Pictures: कई लोग इस उलझन में रहते हैं कि घर पर पितरों की यानी अपने मृतक दादा, दादी, पापा या घर के अन्य दिवंगत परिजनों की तस्वीरें लगानी चाहिए या नहीं। तो आपको बता दें कि हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र दोनों में इस विषय पर विशेष नियम बताए गए हैं।कहा जाता है कि यदि सही नियमों के अनुसार और सही दिशा में तस्वीरें लगाई जाएं, तो घर में सुख-शांति, सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन अगर तस्वीरें गलत तरीके से लगाई जाएं तो जीवन में तनाव, अशांति और बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं।आइए जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर लगाने के सही तरीके और आवश्यक सावधानियां।