वास्तु टिप्स

Vastu Tips For Placing Ancestors Pictures: घर पर मृतक दादा या पापा की फोटो लगानी चाहिए या नहीं, जानिए वास्तु नियम

Vastu Tips For Placing Ancestors Pictures: घर पर मृतक दादा या पिता की फोटो लगाना चाहिए या नहीं? तो आपको बता दें कि हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र दोनों में इस विषय पर विशेष नियम बताए गए हैं।आइए जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर लगाने के सही तरीके और आवश्यक सावधानियां।

भारत

MEGHA ROY

Sep 16, 2025

मृत व्यक्ति की फोटो,Dead person photo direction as per vastu, Pitru photo direction in home,
Spiritual rules for placing ancestors’ photos

Vastu Tips For Placing Ancestors Pictures: कई लोग इस उलझन में रहते हैं कि घर पर पितरों की यानी अपने मृतक दादा, दादी, पापा या घर के अन्य दिवंगत परिजनों की तस्वीरें लगानी चाहिए या नहीं। तो आपको बता दें कि हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र दोनों में इस विषय पर विशेष नियम बताए गए हैं।कहा जाता है कि यदि सही नियमों के अनुसार और सही दिशा में तस्वीरें लगाई जाएं, तो घर में सुख-शांति, सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन अगर तस्वीरें गलत तरीके से लगाई जाएं तो जीवन में तनाव, अशांति और बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं।आइए जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर लगाने के सही तरीके और आवश्यक सावधानियां।

इस दिशा में लगाएं पितरों की तस्वीर

वास्तु शास्त्र में दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है। इसलिए यदि आप अपने घर में दादा या पापा की तस्वीर लगाना चाहते हैं, तो उसे दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर के सदस्यों पर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है और परिवार में तरक्की व सुख-शांति आती है।

इन जगहों पर न लगाएं पितरों की तस्वीर

कई बार लोग अनजाने में पितरों की तस्वीरें गलत स्थान पर लगा देते हैं। वास्तु के अनुसार, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन या बच्चों के कमरे में पूर्वजों की तस्वीर लगाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर के माहौल में नकारात्मकता आ सकती है, सदस्यों के बीच अनबन हो सकती है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी सामने आ सकती हैं।

एक से अधिक तस्वीरें न लगाएं

वास्तु शास्त्र का एक और अहम नियम है कि घर में पितरों की केवल एक ही तस्वीर लगानी चाहिए। कई तस्वीरें लगाने से घर में अस्थिरता और आर्थिक संकट की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए यदि आपके घर में पितरों की एक से अधिक तस्वीरें लगी हों तो उन्हें हटा देना ही उचित है।

इस बात का रखें खास ध्यान

पितरों की तस्वीर कभी भी जीवित व्यक्तियों की तस्वीर के साथ नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से जीवित व्यक्ति की आयु पर नकारात्मक असर पड़ता है और अनजाने में दुर्भाग्य को आमंत्रण मिलता है। पितरों की तस्वीर को हमेशा अलग और पवित्र स्थान पर ही रखें।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Updated on:

16 Sept 2025 04:39 pm

Published on:

16 Sept 2025 04:38 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vaastu Tips / Vastu Tips For Placing Ancestors Pictures: घर पर मृतक दादा या पापा की फोटो लगानी चाहिए या नहीं, जानिए वास्तु नियम

