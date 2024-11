Vastu Tips For Pregnant Lady: प्रेग्नेंसी में वास्तु दोष से बचने के लिए अपनाएं ये 3 वास्तु टिप्स

प्रेग्नेंट लेडी के लिए वास्तु टिप्स (Vastu Tips For Pregnant Lady) ज्यादातर लोग अपने जीवन चलाने के लिए हर तरह की कोशिशों में जुटे रहते हैं। कड़ी मेहनत और लगन से सफलता भी हासिल करते हैं। सफलता हासिल करने के अलावा जीवन में और भी कई ऐसी चीजें होती हैं, जो हमें खुशी देती हैं। जैसे कि बच्चें का होना।

इसके साथ ही जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता होता है कि वास्तु के हिसाब से उन्हें सोना कहां है, बैठना कहां है… अगर वो गलती करती हैं तो इससे वास्तु दोष के कारण दिक्कत हो सकती है। तो आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार प्रेग्नेंट महिलाओं को किन बातों को ख्याल रखना चाहिए।

2. बेडरूम में रखें ये चीज (Keep this thing in the bedroom) संतान प्राप्ति की चाहत रखने वालों को अपने बेडरूम में भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति रखनी चाहिए। बचपन में भगवान श्री कृष्ण बेहद ही नटखट थे। हर मां उनके जैसे ही संतान की कामना करती है। ऐसे में नटखट कान्हा की तस्वीर घर में लगाना शुभ रहता है।