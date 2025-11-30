Vastu Tips : घर की दक्षिण दिशा में ना रखें ये चीजें, जीवन में आ जाएगा भूचाल

Vastu Tips For South Direction: वास्तु शास्त्र में दिशाओं को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हर दिशा के लिए अलग- अलग वास्तु नियम बताए गए हैं। शास्त्रों में घर की दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा मानी गई है। इस दिशा में कोई भी चीज रखने से पहले हमें वास्तु के नियमों का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम इस दिशा में कुछ भी अपनी मर्जी से रख लेते हैं तो इसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। शास्त्र के अनुसार घर में वास्तु के नियम का ध्यान रखने से घर के भीतर सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। घर की दक्षिण दिशा में कुछ भी रखने से पहले हमें वास्तु शास्त्र का अध्ययन कर लेना चाहिए। चलिए जानते हैं घर की दक्षिण दिशा में किन चीजों को नहीं रखना चाहिए।