Vastu Tips : इन 3 पक्षियों को घर पर पालना माना जाता है बेहद शुभ, हमेशा बनी रहती है खुशहाली

वास्तु के अनुसार, घर में मोर पंख रखना बहुत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और घर का माहौल साफ-सुथरा और सकारात्मक बना रहता है। अगर आप लिविंग रूम, बेडरूम या घर के मुख्य दरवाज़े के पास मोर पंख रख दें, तो इससे अच्छी किस्मत और सकारात्मक कंपन आते हैं। मोर पंख के नीले और हरे रंग मन को शांत करते हैं और ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ाते हैं।