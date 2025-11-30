Patrika LogoSwitch to English

वास्तु टिप्स

Vastu Tips : इन 3 पक्षियों को घर पर पालना माना जाता है बेहद शुभ, हमेशा बनी रहती है खुशहाली

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार गौरैया, मोर और तोते ऐसे पक्षी हैं जो घर में आने से खुशहाली, सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य लाते हैं। इनमें गौरैया धन और शांति, मोर समृद्धि और सुरक्षा, जबकि तोते प्यार और बेहतर रिश्तों का प्रतीक माने जाते हैं।

2 min read
भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Nov 30, 2025

vastu tips

ये पक्षी माने जाते हैं शुभ (PC: Gemini Generated)

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र, आर्किटेक्चर और एनर्जी का पुराना भारतीय विज्ञान है, और इसका मानना ​​है कि कुछ पक्षी आपके घर में खुशहाली, खुशी और पॉजिटिव वाइब्स लाते हैं। आइए जानते हैं उन पक्षियों के बारे में जिन्हें घर पर रखना शुभ माना जाता है.

गौरैया – धन की छोटी निशानी

हिंदू संस्कृति में गौरैया को बहुत शुभ माना जाता है। अगर यह पक्षी आपके घर में घोंसला बनाता है, तो यह शांति, पारिवारिक एकता और खुशहाली का प्रतीक है। वास्तु के अनुसार घर में गौरैया का घोंसला बनाना पॉजिटिव एनर्जी की मौजूदगी का संकेत देता है।

मोर – रॉयल्टी और अमीरी

मोर अपने रंग-बिरंगे पंखों और खूबसूरत चाल के लिए दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। भारत में मोर को शान, सुंदरता और ताकत का प्रतीक माना जाता है। लोग मानते हैं कि मोर घर में खुशहाली, अच्छी किस्मत और पॉजिटिव ऊर्जा लाते हैं। भगवान कृष्ण भी अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं, इसलिए इसे दैवीय शक्ति का संकेत भी माना जाता है।

वास्तु के अनुसार, घर में मोर पंख रखना बहुत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और घर का माहौल साफ-सुथरा और सकारात्मक बना रहता है। अगर आप लिविंग रूम, बेडरूम या घर के मुख्य दरवाज़े के पास मोर पंख रख दें, तो इससे अच्छी किस्मत और सकारात्मक कंपन आते हैं। मोर पंख के नीले और हरे रंग मन को शांत करते हैं और ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ाते हैं।

तोते – खुशी और मेलजोल के मैसेंजर

तोते अपने खूबसूरत हरे पंखों और मीठी आवाज के लिए जाने जाते हैं। भारतीय घरों में उन्हें बहुत लकी माना जाता है। तोते का स्वभाव खुशमिजाज और चंचल होता है, इसलिए जिस घर में वे रहते हैं, वहाँ का माहौल भी अच्छा और पॉजिटिव बना रहता है। इसी वजह से कई लोग तोते को पालतू भी बनाते हैं।

वास्तु शास्त्र में भी तोते को शुभ माना गया है। कहा जाता है कि तोते घर के लोगों के बीच बातचीत को बेहतर बनाते हैं। उनकी मौजूदगी से गलतफहमियाँ कम होती हैं और रिश्तों में प्यार बढ़ता है। दक्षिण भारत में तोता देवी मीनाक्षी से जुड़ा माना जाता है, इसलिए तोता घर में धन और आशीर्वाद लाने वाला भी माना जाता है।

Published on:

30 Nov 2025 10:35 am

Nov 30, 2025

