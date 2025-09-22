एअर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट में हाईजैक का डर! कॉकपिट एरिया में घुसा यात्री, वाराणसी में उतरते ही CISF ने की कार्रवाई

Flight cockpit hijack alert in Varanasi: सोमवार सुबह बेंगलुरु से वाराणसी आ रही एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट (IX-1086) में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक यात्री ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश की। विमान के अंदर मौजूद अन्य यात्रियों और क्रू को भी यह देखकर चिंता हुई। बताया जा रहा है कि उस यात्री ने दरवाजे का सही पासकोड भी डाला था, लेकिन हाईजैक की आशंका को देखते हुए कैप्टन ने दरवाजा नहीं खोला।