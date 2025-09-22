एअर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट में हाईजैक का डर! कॉकपिट एरिया में घुसा यात्री, वाराणसी में उतरते ही CISF ने की कार्रवाई

Flight cockpit hijack alert in Varanasi: सोमवार सुबह बेंगलुरु से वाराणसी आ रही एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट (IX-1086) में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक यात्री ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश की। विमान के अंदर मौजूद अन्य यात्रियों और क्रू को भी यह देखकर चिंता हुई। बताया जा रहा है कि उस यात्री ने दरवाजे का सही पासकोड भी डाला था, लेकिन हाईजैक की आशंका को देखते हुए कैप्टन ने दरवाजा नहीं खोला।
घटना के तुरंत बाद कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को सूचना दी। इसके बाद ATC ने वाराणसी एयरपोर्ट अथॉरिटी को अलर्ट कर दिया। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हो गईं और विमान के लैंड करते ही CISF ने तुरंत कार्रवाई की।
जैसे ही विमान वाराणसी एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, CISF के जवानों ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश करने वाले यात्री और उसके सात साथियों को हिरासत में ले लिया। सभी को बंद कमरे में पूछताछ के लिए ले जाया गया। वाराणसी की फूलपुर पुलिस ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है।
विमान में मौजूद एक यात्री ने इस घटना के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी साझा की। इस पोस्ट के बाद यात्रियों और आम लोगों के बीच घटना को लेकर चर्चा और चिंता और तेज हो गई।
एअर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा कि एक यात्री शौचालय की तलाश करते हुए गलती से कॉकपिट प्रवेश क्षेत्र तक पहुंच गया था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एयरलाइन की सुरक्षा और प्रोटोकॉल से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया गया है। घटना की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी गई है और जांच जारी है।