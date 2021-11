खुल गए अन्नपूर्णा मंदिर के कपाट, धनतेरस से अन्नकूट तक होंगे दर्शन, पहले दिन बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त

Annapurna Mandir open for Devotees For Four Days - धनतेरस (Dhanteras) के पर्व पर चार दिवसीय स्वर्णमयी माता अन्नपूर्णा (Annapurna Mandir) के दर्शन के लिए मंदिर के कपाट खुल गए। भोर में साढ़े तीन बजे मंदिर के महंत शंकर पूरी ने माता की मूर्ति को पंचामृत स्नान कराया। माता की विशेष झांकी सजाई। सुबह पांच बजे दर्शन के लिए भक्तों का आगमन शुरू हो गया।