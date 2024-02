Bharat Jodo Nyay Yatra: राहुल गांधी का वाराणसी में रोड- शो, बोले- 'भारत में डर का माहौल'

Bharat Jodo Nyay Yatra: राहुल गांधी की अगुवाई में 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' आज वाराणसी पहुंची। बाबा विश्वनाथ का दर्शन- पूजन करने के बाद राहुल गांधी ने वाराणसी में 12 किमी का लंबा रोड- शो किया।

Bharat Jodo Nyay Yatra Rahul Gandhi says Atmosphere of fear in India during road show in varanasi