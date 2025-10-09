Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

BHU महिला महाविद्यालय की छात्रा की दिल का दौरा पड़ने से मौत, छात्राओं ने सड़क पर किया विरोध प्रदर्शन

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय की एक छात्रा की हृदयाघात से अचानक मृत्यु ने विश्वविद्यालय परिसर में शोक की लहर दौड़ा दी है। प्राची सिंह, जो बीए एआइएचसी दूसरे वर्ष की छात्रा थी, गुरुवार सुबह अपनी क्लास में जा रही थी।

less than 1 minute read

वाराणसी

image

Krishna Rai

Oct 09, 2025

मौत के बाद गुरुवार को धरना प्रदर्शन पर उठाई आवाज

मौत के बाद गुरुवार को धरना प्रदर्शन पर उठाई आवाज

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय की एक छात्रा की हृदयाघात से अचानक मृत्यु ने विश्वविद्यालय परिसर में शोक की लहर दौड़ा दी है। प्राची सिंह, जो बीए एआइएचसी दूसरे वर्ष की छात्रा थी, गुरुवार सुबह अपनी क्लास में जा रही थी। बॉटनी विभाग के पास अचानक बेहोश होकर गिरने पर उसे तुरंत एंबुलेंस से सर सुंदरलाल चिकित्सालय के आपात कक्ष में ले जाया गया, लेकिन करीब 9:30 बजे उसकी मौत हो गई।

छात्राओं में फैला गुस्सा

इस घटना के बाद छात्राओं में गुस्सा फैल गया और उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि अगर समय पर और उचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होतीं, तो छात्रा की जान बचाई जा सकती थी। छात्राओं ने प्रशासन से प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करने की मांग की है।

प्रशासन से इस दिशा में त्वरित कदम उठाने की मांग

बीएचयू के छात्र उत्कर्ष श्रीवास्तव ने कुलपति से अनुरोध किया है कि महिला महाविद्यालय सहित सभी संकायों और परिसरों में विशेष प्राथमिक चिकित्सा कक्ष बनाए जाएं और आवश्यक डॉक्टर और संसाधन तैनात किए जाएं। छात्रों का कहना है कि इससे आपात स्थिति में तुरंत इलाज मिलेगा और भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सकेगा। विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने शोक व्यक्त करते हुए प्रशासन से इस दिशा में त्वरित कदम उठाने की मांग की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 10:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / BHU महिला महाविद्यालय की छात्रा की दिल का दौरा पड़ने से मौत, छात्राओं ने सड़क पर किया विरोध प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

लिव-इन का अंजाम अनाथालय जाकर देखो, 15-20 साल की लड़कियां गोद में बच्चा लिए लाइन में लगी रहती हैं, गवर्नर ने चेताया

वाराणसी

सांसद रविकिशन पहुंचे बाबा विश्वनाथ के दरबार, लोक मंगल की किए कामना

Up news, Varanasi
वाराणसी

वाराणसी में हुआ दर्दनाक हादसा, आर्मी की तैयारी कर रहे युवक डंपर ने रौंदा, भड़के ग्रामीणों ने किया हंगामा

आर्मी की तैयारी कर रहे युवक डंपर ने रौंदा
वाराणसी

CM योगी ने खोल दिया खुशियों का पिटारा; इनके खाते में आएंगे 16 से 20 हजार, मिलेगी 5 लाख के मुफ्त इलाज की सुविधा

cm yogi adityanath
वाराणसी

वाराणसी में सिलेंडर धमाकों से मचा हड़कंप, आधा दर्जन दुकानें राख, सैन्य कैंपस से सटे इलाके धमाके से फैली से दहशत

Varanasi
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.