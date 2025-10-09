BHU महिला महाविद्यालय की छात्रा की दिल का दौरा पड़ने से मौत, छात्राओं ने सड़क पर किया विरोध प्रदर्शन

बीएचयू के छात्र उत्कर्ष श्रीवास्तव ने कुलपति से अनुरोध किया है कि महिला महाविद्यालय सहित सभी संकायों और परिसरों में विशेष प्राथमिक चिकित्सा कक्ष बनाए जाएं और आवश्यक डॉक्टर और संसाधन तैनात किए जाएं। छात्रों का कहना है कि इससे आपात स्थिति में तुरंत इलाज मिलेगा और भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सकेगा। विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने शोक व्यक्त करते हुए प्रशासन से इस दिशा में त्वरित कदम उठाने की मांग की है।