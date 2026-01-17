17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

सीएम योगी बोले- अहिल्याबाई की टूटी मूर्तियों का वीडियो AI से बना, यह विपक्षियों की साजिश

CM Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री ने आगे कहा, 'काशी अविनाशी है। हर भारतीय के मन में काशी के प्रति गहरी आस्था है, लेकिन स्वतंत्र भारत में जिस व्यापक विकास और सम्मान की काशी को आवश्यकता थी, वह लंबे समय तक नहीं मिल पाया।

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 17, 2026

सीएम योगी ने काशी में मंदिर टूटने पर दिया बयान, PC- IANS

वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर रानी अहिल्याबाई की मूर्ति टूटने के विवाद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कांफ्रेंस की। इसके लिए सीएम ने कांग्रेस को दोषी ठहराया और कहा टूटी हुई मूर्ति AI जेनरेटेड है। यह कांग्रेस की काशी को बदनाम करने की साजिश है।

सीएम ने आगे कहा, 'मंदिर तोड़े गए हैं, इससे ज्यादा बड़ा झूठ नहीं हो सकता। अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा को संरक्षित किया गया है। जब जीर्णोद्धार का काम पूरा हो जाएगा, तब प्रतिमा नई तरह से दिखेगी। कांग्रेस मंदिर तोड़ने के AI ‌वीडियो से जनता को गुमराह कर रही, यह अपराध है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, 'काशी अविनाशी है। हर भारतीय के मन में काशी के प्रति गहरी आस्था है, लेकिन स्वतंत्र भारत में जिस व्यापक विकास और सम्मान की काशी को आवश्यकता थी, वह लंबे समय तक नहीं मिल पाया। पिछले 11–11.5 वर्षों में काशी ने अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए भौतिक विकास के नए शिखर छुए हैं।'

दुनिया के सामने प्रस्तुत होगा काशी का नया स्वरूप

उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि काशी का प्रतिनिधित्व देश की संसद में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने शुरू से ही यह स्पष्ट किया कि काशी के प्राचीन स्वरूप को संरक्षित रखते हुए उसे देश और दुनिया के सामने नए रूप में प्रस्तुत किया जाए। इसी सोच के तहत काशी के विकास की योजनाएं धरातल पर उतारी गईं।

अब 1.25 लाख से 1.50 लाख श्रद्धालु करते हैं दर्शन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि वर्ष 2014 से पहले या काशी विश्वनाथ धाम के विकास से पूर्व प्रतिदिन केवल 5 हजार से 25 हजार श्रद्धालु ही दर्शन के लिए आते थे। आज यही संख्या बढ़कर प्रतिदिन 1.25 लाख से 1.50 लाख तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि काशी ने अकेले ही देश की जीडीपी में लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपये का योगदान दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले खेल और खेल प्रतियोगिताएं सरकार के एजेंडे में प्राथमिकता नहीं थीं। अंतरराष्ट्रीय स्तर के बुनियादी ढांचे के अभाव में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी या तो पलायन कर जाते थे या हताश हो जाते थे। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में जो नई खेल संस्कृति विकसित हुई है, वह आज सभी के सामने है।

ये भी पढ़ें

माइनस 25 डिग्री टेंपरेचर… बर्फीली हवाएं और उनके बीच 36 घंटे तक फंसे रहे 4 दोस्त
आगरा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Jan 2026 07:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / सीएम योगी बोले- अहिल्याबाई की टूटी मूर्तियों का वीडियो AI से बना, यह विपक्षियों की साजिश

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मायावती के जन्मदिन पर बसपा जिलाध्यक्ष की फिसली जुबान, वीडियो बना चर्चा का विषय

घनश्याम प्रधान
वाराणसी

साइबर अपराध पर वाराणसी पुलिस का बड़ा प्रहार, 9.5 करोड़ लौटाकर ठगों के नेटवर्क की कमर तोड़ी

साइबर अपराध पर वाराणसी पुलिस का बड़ा प्रहार, 9.5 करोड़ रुपये पीड़ितों को लौटाकर रचा इतिहास (Source: Police Media Cell)
वाराणसी

मणिकर्णिका घाट को लेकर प्रियंका और खड़गे ने साधा निशाना, अखिलेश बोले- काशी अब बीजेपी के विनाश का कारण

फोटो सोर्स प्रियंका गांधी X अकाउंट
वाराणसी

यूपी में फिर बदलेगा मौसम, अगले 3 दिन भारी कोहरा, सतर्क रहने का अलर्ट जारी

up cold alert wave dense fog india
वाराणसी

गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा, इकलौते बेटे की डूबने से मौत से मचा कोहराम

वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.