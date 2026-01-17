सीएम योगी बोले- अहिल्याबाई की टूटी मूर्तियों का वीडियो AI से बना, यह विपक्षियों की साजिश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि वर्ष 2014 से पहले या काशी विश्वनाथ धाम के विकास से पूर्व प्रतिदिन केवल 5 हजार से 25 हजार श्रद्धालु ही दर्शन के लिए आते थे। आज यही संख्या बढ़कर प्रतिदिन 1.25 लाख से 1.50 लाख तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि काशी ने अकेले ही देश की जीडीपी में लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपये का योगदान दिया है।