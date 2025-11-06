पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम योगी, काल भैरव और काशी विश्वनाथ धाम में किए दर्शन-पूजन

वाराणसी में पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी दो दिवसीय वाराणसी दौरे के दूसरे दिन सीएम ने गुरुवार सुबह सबसे पहले पीएम के हाथों होने वाले लोकार्पण और शिलान्यास होने वाले प्रोजेक्ट की सूची देखी। सीएम हर व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किए, सबसे पहले बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां रेलवे की तैयारियां जानेंगे। यहीं से पीएम मोदी 3 वंदेभारत ट्रेनों को शनिवार सुबह हरी झंडी दिखाएंगे। सर्किट हाउस में योगी ने लोगों से संवाद किया। इसके बाद काल भैरव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि-विधान से पूजन-अर्चन की। बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लिया। फिर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। बाबा विश्वनाथ का षोडशोपचार विधि से विशेष अभिषेक किया।