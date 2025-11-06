Patrika LogoSwitch to English

वाराणसी

पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम योगी, काल भैरव और काशी विश्वनाथ धाम में किएदर्शन-पूजन

गुरुवार की सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए। इसके बाद बाबा कालभैरव के दर्शन भी किए। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बनारस रेलवे स्टेशन और बरेका का भी निरीक्षण किया।

वाराणसी

image

anoop shukla

Nov 06, 2025

Up news, Varanasi news

फोटो सोर्स: पत्रिका, वाराणसी में सीएम योगी ने किया पूजन, दर्शन

वाराणसी में पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी दो दिवसीय वाराणसी दौरे के दूसरे दिन सीएम ने गुरुवार सुबह सबसे पहले पीएम के हाथों होने वाले लोकार्पण और शिलान्यास होने वाले प्रोजेक्ट की सूची देखी। सीएम हर व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किए, सबसे पहले बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां रेलवे की तैयारियां जानेंगे। यहीं से पीएम मोदी 3 वंदेभारत ट्रेनों को शनिवार सुबह हरी झंडी दिखाएंगे। सर्किट हाउस में योगी ने लोगों से संवाद किया। इसके बाद काल भैरव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि-विधान से पूजन-अर्चन की। बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लिया। फिर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। बाबा विश्वनाथ का षोडशोपचार विधि से विशेष अभिषेक किया।

पीएम मोदी 7 नवंबर को पहुंचेंगे वाराणसी, SPG ने परखी सुरक्षा व्यवस्था

जानकारी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के भभुआ में 7 नवंबर को चुनावी जनसभा संबोधित करने के बाद वाराणसी पहुंचेंगे। यहां वो देर रत बरेका गेस्ट हाउस में जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्धजनों से मुलाकात करेंगे। ऐसी संभावना है कि प्रधानमंत्री देर रात काशी में भ्रमण के साथ ही साथ रोपवे के कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं।सात नवंबर की रात ही प्रधानमंत्री रोपवे का ट्रायल देख सकते हैं। 8 नवंबर की सुबह प्रधानमंत्री बनारस रेलवे स्टेशन से पूर्वोत्तर रेलवे की तीन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसमें एक बनारस से खजुराहो तक जाएगी कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। SPG ने भी सुरक्षा व्यवस्था परखी।

पीएम मोदी का बनारस में होगा ऐतिहासिक स्वागत

भाजपा की जिला और महानगर इकाई सात नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का छह जगहों पर स्वागत करेगी। भाजपा कार्यालय में पदाधिकारियों और जनप्रतिधियों ने बैठक में प्रधानमंत्री के दौरे को ऐतिहासिक बनाने की रणनीति बनाई गई। महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि ने बताया प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए 6 जगह तय किए गए हैं। विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष के साथ कार्यकर्ता स्वागत करेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

बड़ी खबरें

View All

ट्रेंडिंग

