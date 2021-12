काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण की तैयारियां देखने के लिए रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस आ रहे हैं। वह यहां दो दिन रुकेंगे। सर्किट हाउस में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद वे बनारस रेल कारखाना (बरेका) में पीएम के रात्रि प्रवास और आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को परखेंगे।

CM Yogi will review preparations for inauguration of Kashi Vishwanath