इंटरनेशनल अपराधी बना वाराणसी का शुभम जायसवाल, इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस

इस मामले में पुलिस ने 12 फरवरी को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था और पुलिस को आशंका है कि शुभम जायसवाल दुबई भाग गया है। इसके बाद पुलिस ने प्रहलाद घाट के रहने वाले शुभम जायसवाल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की। वहीं, सीबीआई के सहयोग से इंटरपोल द्वारा शुभम के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है। पुलिस अब आरोपी शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी और उसके भारत प्रत्यर्पण की कार्रवाई में जुटी हुई है।