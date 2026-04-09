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इंटरनेशनल अपराधी बना वाराणसी का शुभम जायसवाल, इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस

कोडिन युक्त कफ सिरप की तस्करी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे शुभम जायसवाल के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है...

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वाराणसी

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Vijendra Mishra

Apr 09, 2026

आरोपी शुभम जायसवाल

वाराणसी: कोडिन युक्त कफ सिरप की तस्करी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे शुभम जायसवाल के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी को लेकर वाराणसी पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कफ सिरप तस्करी का प्रकरण सामने आने के बाद से शुभम जायसवाल दुबई भाग गया है।

19 नवंबर को रोहनिया पुलिस ने बरामद किया था कफ सिरप की खेप

थाना रोहनिया पर कोडिन कफ सिरप की तस्करी के प्रकरण में फरार चल रहे मामले का किंगपिन शुभम जायसवाल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है। इस मामले में 19 नवंबर को रोहनिया थाने की पुलिस ने भारी मात्रा में कोडिन कफ सिरप बरामद किया था। जिसके बाद एनडीपीएस और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस की जांच में शुभम जायसवाल का नाम सामने आया था, जिसके बाद पुलिस आगे की प्रक्रिया में जुटी हुई थी।

इस मामले में पुलिस ने 12 फरवरी को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था और पुलिस को आशंका है कि शुभम जायसवाल दुबई भाग गया है। इसके बाद पुलिस ने प्रहलाद घाट के रहने वाले शुभम जायसवाल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की। वहीं, सीबीआई के सहयोग से इंटरपोल द्वारा शुभम के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है। पुलिस अब आरोपी शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी और उसके भारत प्रत्यर्पण की कार्रवाई में जुटी हुई है।

जल्द गिरफ्तार होगा शुभम जायसवाल

वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि इंटरपोल की तरफ से रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है और अब वाराणसी पुलिस शुभम जायसवाल को दुबई से गिरफ्तार करने के लिए पहुंचेगी। इसके साथ ही प्रत्यर्पण के बाद उसे भारत लाया जाएगा और न्यायालय में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि कफ सिरप तस्करी के इस प्रकरण में शुभम के पिता भोला जायसवाल को सोनभद्र एसआईटी की टीम ने कोलकाता के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था।

आरोपों के मुताबिक, शुभम के पिता भोला के रांची (झारखंड) स्थित शैली ट्रेडर्स के जरिए करोड़ों रुपए की कफ सिरप की तस्करी की गई थी। बताया जा रहा है कि कफ सिरप को पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश और वहां से अन्य देशों में भेजा गया था। इस मामले में शुभम के कई करीबियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है।

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Updated on:

09 Apr 2026 02:54 pm

Published on:

09 Apr 2026 02:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / इंटरनेशनल अपराधी बना वाराणसी का शुभम जायसवाल, इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस

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