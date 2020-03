कोरोना के कारण वाराणसी में भगवान भोले को लगाया गया मास्क, लोगों से किया गया आग्रह- न करें ऐसा

वाराणसी. कोरोना वायरस का असर आम लोगों में नहीं बल्कि भगवान पर भी देखने को मिल रहा है। वाराणसी के मंदिरों में कोरोना वायरस किस कदर असर डाल रहा है इसका उदाहरण हैं सामने आई तस्वीरें। यहां प्रहलाद घाट पर बने प्रह्लादेश्वर मंदिर में शिवलिंग को मास्क से ढक दिया है और श्रद्धालुओं से अपील की गई कि वह मंदिर में मूर्तियों को न छुए। यह कदम लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए उठाया गया है। समाजसेवी रवीन्द्र त्रिवेदी ने मंदिर के बाहर भी इसको लेकर पोस्टर लगाकर लोगों को सचेत किया है। इसमें लिखा है कि मंदिर में आने वाले भक्तों से अपील है कि वह मूर्तियों को न छुएं और फिलहाल दूर से ही पूजा करें। उन्होंने कहा कि हमारा आग्रह है कि लोग मूर्तियों को स्पर्श न करें, इससे भी वायरस अधिक लोगों तक पहुंच सकता है।

रवीन्द्र का कहना है कि कोरोनावायरस का असर दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। छूने से यह वायरस बढ़ सकता है। इसी वजह से हमने लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए भगवान को भी मास्क पहना दिए हैं। इससे लोगों समझ सकेंगे कि वह आपस में भी एक-दूसरे को छूने से बचें और इस बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरुक करें। अफवाहों से बचें।

Varanasi:The 'Shivling' at Prahladeshwar temple have been covered with a mask&posters have been put up in temple appealing devotees to not touch the idols.A devotee says,"we are urging ppl not to touch the idols.If idols are touched,#coronavirus will spread & infect more people." pic.twitter.com/c0ZTGjVtFM