चचेरे भाई और पिता ने मिलकर की बेरहमी से हत्या, सिर काटकर रेलवे ट्रैक किनारे फेंका

चेचेरे भाई ने पिता के साथ मिलकर बहन की हत्या
सारण जिले के मांझी–बकुल्हा रेलखंड के पास 17 नवंबर को मिली अज्ञात महिला की लाश की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई है। पुलिस ने शव की पहचान 20 साल प्रीति यादव निवासी टोला फतेराय के रूप में की और सात दिन की जांच के बाद यह मामला ऑनर किलिंग निकला।
पुलिस के अनुसार, प्रीति ने अपने दूर के रिश्तेदार अभिषेक यादव से प्रेम विवाह किया था। 23 सितंबर को दोनों घर से भागकर मनेसर चले गए थे। परिजन शादी से नाराज थे। बाद में चाचा अशोक यादव और चचेरे भाई आर्या यादव ने अभिषेक के परिवार को झांसा दिया कि वे सामाजिक रीति-रिवाज से शादी करवाना चाहते हैं। उसी भरोसे पर अभिषेक अपनी पत्नी प्रीति को 14 नवंबर को वापस घर लेकर आया।
16 नवंबर को अभिषेक के पिता ने प्रीति को उसके घरवालों के हवाले कर दिया। इसके बाद स्कूल के पास परिजनों ने प्रीति से घर चलने को कहा, लेकिन वह तैयार नहीं हुई। पुलिस के मुताबिक, इसी विवाद के दौरान चचेरे भाई आर्या ने गुस्से में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी, जबकि चाचा अशोक यादव ने पकड़कर सहयोग किया।
हत्या के बाद दोनों ने सबूत मिटाने के लिए शव को बाइक से रेलवे ट्रैक तक ले जाकर गर्दन काट दी और सिर को झाड़ी में फेंक दिया। पुलिस को जांच के दौरान घटनास्थल के पास से प्रीति का आधार कार्ड और कपड़े मिले, जिनसे पहचान संभव हुई। आधार कार्ड मिलने के बाद परिजनों से पूछताछ की गई, जहां शुरू में उन्होंने प्रीति के गुम होने की बात कही। कड़ाई से पूछताछ पर चचेरे भाई आर्या ने पूरी वारदात कबूल ली।
पुलिस ने आर्या यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चाचा अशोक यादव अब भी फरार है। उसकी तलाश में दबिश जारी है। मौके से हत्या में इस्तेमाल चाकू और बाइक बरामद कर ली गई है। सिर की तलाश में कई घंटों की खोज के बाद भी सफलता नहीं मिल सकी। सीओ फहीम कुरैशी ने बताया कि प्रीति के ससुर सुनील यादव की तहरीर पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में नए नाम सामने आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
