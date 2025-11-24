चचेरे भाई और पिता ने मिलकर की बेरहमी से हत्या, सिर काटकर रेलवे ट्रैक किनारे फेंका

पुलिस ने आर्या यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चाचा अशोक यादव अब भी फरार है। उसकी तलाश में दबिश जारी है। मौके से हत्या में इस्तेमाल चाकू और बाइक बरामद कर ली गई है। सिर की तलाश में कई घंटों की खोज के बाद भी सफलता नहीं मिल सकी। सीओ फहीम कुरैशी ने बताया कि प्रीति के ससुर सुनील यादव की तहरीर पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में नए नाम सामने आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।