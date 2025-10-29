अगले 36 घंटों तक रहेगा ‘मोंथा’ तूफान का असर,कई जिलों में जारी है रुक-रुककर बारिश

जिले में चक्रवात मोंथा का असर अब किसानों के लिए नई मुसीबत बन गया है। पहले दशहरा के समय हुई तेज बारिश से किसान पहले ही परेशान थे, अब फिर से मौसम ने चिंता बढ़ा दी है। बुधवार को दिनभर रुक-रुक कर बूंदाबांदी होती रही, जिससे तापमान गिर गया और सड़कों पर फिसलन बढ़ गई।किसान इन दिनों आलू, सरसों, टमाटर और मटर की बुवाई में लगे हैं। लगातार बारिश से इन फसलों को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा करीब 6300 हेक्टेयर में धान की फसल तैयार है, जिसकी कटाई शुरू होने वाली थी, लेकिन मौसम ने काम रोक दिया है।मौसम विभाग के प्रभारी सुरेश ने बताया कि अगले 36 घंटों तक मोंथा चक्रवात का असर रहने की संभावना है।