Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

अगले 36 घंटों तक रहेगा ‘मोंथा’ तूफान का असर,कई जिलों में जारी है रुक-रुककर बारिश

जिले में चक्रवात मोंथा का असर अब किसानों के लिए नई मुसीबत बन गया है। पहले दशहरा के समय हुई तेज बारिश से किसान पहले ही परेशान थे, अब फिर से मौसम ने चिंता बढ़ा दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

वाराणसी

image

Krishna Rai

Oct 29, 2025

36 घंटों तक रहेगा ‘मोंथा’ तूफान का असर

36 घंटों तक रहेगा ‘मोंथा’ तूफान का असर

जिले में चक्रवात मोंथा का असर अब किसानों के लिए नई मुसीबत बन गया है। पहले दशहरा के समय हुई तेज बारिश से किसान पहले ही परेशान थे, अब फिर से मौसम ने चिंता बढ़ा दी है। बुधवार को दिनभर रुक-रुक कर बूंदाबांदी होती रही, जिससे तापमान गिर गया और सड़कों पर फिसलन बढ़ गई।किसान इन दिनों आलू, सरसों, टमाटर और मटर की बुवाई में लगे हैं। लगातार बारिश से इन फसलों को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा करीब 6300 हेक्टेयर में धान की फसल तैयार है, जिसकी कटाई शुरू होने वाली थी, लेकिन मौसम ने काम रोक दिया है।मौसम विभाग के प्रभारी सुरेश ने बताया कि अगले 36 घंटों तक मोंथा चक्रवात का असर रहने की संभावना है।

बारिश से धान गिरने का खतरा

सिकंदरपुर क्षेत्र में दोपहर बाद हुई हल्की बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में पानी भरने से धान की फसल गिरने और उपज खराब होने का खतरा बढ़ गया है। किसानों का कहना है कि अगर बारिश जारी रही, तो उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है।

मझौवा क्षेत्र में लगातार रुक-रुक कर हो रही बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। बारिश की वजह से मटर, मसूर और तिलहन जैसी रबी फसलों की बुवाई रुक गई है। किसानों का कहना है कि पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर हिस्से में अतिवृष्टि और दक्षिण हिस्से में बाढ़ आने से खेतों में बहुत ज्यादा नमी है। अब नई बारिश ने हालात और खराब कर दिए हैं। जिन किसानों ने पहले ही बोआई कर दी थी, वे बीज के उगने को लेकर चिंतित हैं। किसानों का कहना है कि अगर बारिश ऐसे ही जारी रही, तो उन्हें फिर से दोबारा बुवाई करनी पड़ सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 11:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / अगले 36 घंटों तक रहेगा ‘मोंथा’ तूफान का असर,कई जिलों में जारी है रुक-रुककर बारिश

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वाराणसी में NDRF की सक्रियता से टला बड़ा हादसा…तेज हवा में गंगा की बीच धार में फंसी नाव, चीख पुकार से मचा हड़कंप

Up news, varanasi
वाराणसी

होटल के बंद कमरे में थी दो रशियन लड़कियां, जैसे ही पुलिस ने खोला दरवाजा कर दिया यह कारनामा

वाराणसी

सावधान…यूपी के इस शहर में संभल कर रहें, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर एक हजार का जुर्माना

Up news, Varanasi news
वाराणसी

18 शहरों में चलेगी वॉटर मेट्रो ! वाराणसी-अयोध्या से श्रीनगर तक बनेगा जलमार्गों का नया नेटवर्क

Water metro
वाराणसी

चारपाई पर सो रहे युवक पर डाली पेट्रोल फिर…. जानें क्या है पूरा मामला

चारपाई पर सो रहे युवक पर डाली पेट्रोल
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.