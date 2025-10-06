वाराणसी में सिलेंडर धमाकों से मचा हड़कंप, आधा दर्जन दुकानें राख, सैन्य कैंपस से सटे इलाके धमाके से फैली से दहशत

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग सुबह करीब साढ़े आठ बजे शॉर्ट सर्किट से भड़की और देखते ही देखते आधा दर्जन दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि वहां रखे करीब दर्जनभर व्यावसायिक गैस सिलेंडरों में से कई धमाकों के साथ फट गए। धमाकों की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी। जिससे लोग घरों से बाहर निकल आए। आग की चपेट में आने वालों में पवन अग्रहरि, रसीद अहमद, इरशाद कुरैशी, रमाकांत उपाध्याय और अविनाश की दुकानें शामिल हैं। सिलेंडरों के फटने से आग तेजी से फैल गई और आसपास खड़ी कई मोटरसाइकिलें भी जलकर खाक हो गईं। वहीं, पास ही स्थित बाइक मेकेनिक तहब्बर की दुकान में रखी नई और पुरानी गाड़ियां भी आग की लपटों में समा गईं।