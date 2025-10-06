Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

वाराणसी में सिलेंडर धमाकों से मचा हड़कंप, आधा दर्जन दुकानें राख, सैन्य कैंपस से सटे इलाके धमाके से फैली से दहशत

वाराणसी के सदर बाजार में सोमवार सुबह आग ने तबाही मचा दी। देखते ही देखते दुकानों में धमाके होने लगे। जिससे पूरा इलाका दहशत में आ गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की तत्परता से आग पर काबू तो पा लिया गया। जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

2 min read

वाराणसी

image

Mahendra Tiwari

Oct 06, 2025

Varanasi

आग लगने की सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

वाराणसी में सोमवार की सुबह छावनी क्षेत्र के सदर बाजार मीट मार्केट में अचानक लगी आग ने पूरे इलाके में अफरा-तफरी मचा दी। सैन्य कैंपस से सटे इलाके में हुए तेज धमाकों से लोग दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही कैंट थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया। जिससे बड़ी त्रासदी टल गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग सुबह करीब साढ़े आठ बजे शॉर्ट सर्किट से भड़की और देखते ही देखते आधा दर्जन दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि वहां रखे करीब दर्जनभर व्यावसायिक गैस सिलेंडरों में से कई धमाकों के साथ फट गए। धमाकों की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी। जिससे लोग घरों से बाहर निकल आए। आग की चपेट में आने वालों में पवन अग्रहरि, रसीद अहमद, इरशाद कुरैशी, रमाकांत उपाध्याय और अविनाश की दुकानें शामिल हैं। सिलेंडरों के फटने से आग तेजी से फैल गई और आसपास खड़ी कई मोटरसाइकिलें भी जलकर खाक हो गईं। वहीं, पास ही स्थित बाइक मेकेनिक तहब्बर की दुकान में रखी नई और पुरानी गाड़ियां भी आग की लपटों में समा गईं।

पुलिस ने आसपास के इलाकों को तत्काल खाली कराया

सूचना मिलते ही कैंट थाने के मुंशी विनय यादव ने तत्काल फायर ब्रिगेड और इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा को सूचित किया। इंस्पेक्टर मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पहुंचकर आसपास की दुकानों और भीड़भाड़ वाले इलाके को खाली कराया। तीन दमकल गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया।

फायर विभाग की जांच में दुकानदारों की लापरवाही आई सामने

फायर विभाग की प्रारंभिक जांच में दुकानदारों की लापरवाही सामने आई है। अधिकांश दुकानों में न तो अग्निशमन यंत्र मौजूद थे। और न ही बिजली बोर्ड पर सुरक्षा उपकरण (एनसीबी) लगे थे। इस कारण आग तेजी से फैल गई।

पुलिस आग के कारणों की कर रही जांच

धमाकों की तीव्रता इतनी अधिक थी कि सिलेंडर के टुकड़े कई मीटर दूर जा गिरे। छावनी परिषद द्वारा आवंटित दुकानों में रखे फ्रिज, डिफ्रिजर और अन्य उपकरण पूरी तरह जल गए। गनीमत यह रही कि पुलिस और फायर टीम की तत्परता से कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल, पुलिस आग के सही कारणों की जांच में जुटी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Oct 2025 05:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / वाराणसी में सिलेंडर धमाकों से मचा हड़कंप, आधा दर्जन दुकानें राख, सैन्य कैंपस से सटे इलाके धमाके से फैली से दहशत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

CM योगी ने खोल दिया खुशियों का पिटारा; इनके खाते में आएंगे 16 से 20 हजार, मिलेगी 5 लाख के मुफ्त इलाज की सुविधा

cm yogi adityanath
वाराणसी

हनुमान चालीसा पाठ बजाने पर दो पक्षों में गर्माया माहौल, पुजारी को धमकाने का आरोप, हिंदू संगठनों ने जताया विरोध

वाराणसी

Dev Deepawali 2025: क्यों मनाई जाती है देव दिवाली, इस बार क्या है मुहूर्त का समय? यूपी में इस बार…

dev diwali 2025 celebrated what auspicious time this year
वाराणसी

जेल से छूटते ही मचाया हुड़दंग, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने फिर भेजा सलाखों के पीछे

Bihar crime
वाराणसी

‘बहुत सच्चे इंसान थे पंडित जी’ छन्नूलाल मिश्र के पड़ोसियों ने आंखों में आंसू लिए सुनाई यादें

Pandddit Chhannulal mishra
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.