दाल मंडी में ध्वस्तिकरण की कार्रवाई, 187 मकानों को नोटिस, यहां बनेगी मॉडल सड़क, बाबा के दर्शन होंगे आसान

दाल मंडी की यह गली 200 से 300 साल पुरानी है और यह काफी संकरी है। बता दें कि विश्वनाथ मंदिर से करीब 100 मीटर दूर खुलने वाली इस गली से श्रद्धालुओं को सीधे मंदिर तक पहुंचाने की योजना हैं, ऐसे में इसे मॉडल सड़क के रूप में बनाया जाएगा। दोनों तरफ तीन-तीन फीट के पाथवे होंगे और यहां गैस, सीएनजी और सीवर लाइन अंडरग्राउंड होगी। इसमें साथ ही पेयजल की लाइन भी अंडरग्राउंड बनाई जाएगी। दोनों पाथवे पर ग्रीनरी की जाएगी और सड़क को मॉडल की तर्ज पर बनाया जाएगा बनाया जाएगा।