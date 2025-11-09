Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

दाल मंडी में ध्वस्तिकरण की कार्रवाई, 187 मकानों को नोटिस, यहां बनेगी मॉडल सड़क, बाबा के दर्शन होंगे आसान

दाल मंडी में एक बार फिर रविवार को पीडब्ल्यूडी और पुलिस की टीम ध्वस्तिकरण की कार्रवाई के लिए पहुंची। व्यापारियों ने प्रशासन से दो दिन की मोहलत मांगी लेकिन प्रशासन ने मना कर दिया।

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 09, 2025

वाराणसी की दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू, PC- Patrika

वाराणसी : दाल मंडी में एक बार फिर रविवार को पीडब्ल्यूडी और पुलिस की टीम ध्वस्तिकरण की कार्रवाई के लिए पहुंची। पुलिस सीधे लक्ष्मी कटरा पहुंची और इसकी 14 दुकानों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया, जबकि दुकानदार दोपहर में पीडब्ल्यूडी के कैंप कार्यालय पहुंचे थे और 2 दिन की मोहलत मांगी थी। लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उन्हें कोई मोहलत नहीं दी और उनसे तुरंत दुकान खाली करने को कहा।

दाल मंडी में शुरू हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

दाल मंडी में दुकानदार दुकान खाली कर रहे हैं। वहीं, लक्ष्मी कटरा में ऊपरी मंजिल से ध्वस्तिकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अभी छत को तोड़ा जा रहा है। वहीं, लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि दुकान को जल्द से जल्द खाली करें। गौरतलब है कि यह दाल मंडी पूर्वांचल की सबसे बड़ी थोक मंडी है जिसे तोड़कर चौड़ा किया जा रहा है।

इस गली में हैं 1200 से 1500 दुकानें

इस दाल मंडी के चौड़ीकरण को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन के तौर पर करने के लिए निर्देशित किया था, जिसके बाद 29 अक्टूबर को इसके ध्वस्तिकरण की कार्रवाई शुरू की कर दी गई। दाल मंडी में करीब 187 मकान को ₹191 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, 187 मकान में करीब 1200 से 1500 दुकानें हैं जो किराए पर चलती हैं। दुकानदारों में आक्रोश है कि हमें कोई मुआजा या कंपनसेशन नहीं मिला जबकि मकान मालिकों को करोड़ों रुपए का मुआवजा मिलेगा।

200 से 300 साल पुरानी है यह गली

दाल मंडी की यह गली 200 से 300 साल पुरानी है और यह काफी संकरी है। बता दें कि विश्वनाथ मंदिर से करीब 100 मीटर दूर खुलने वाली इस गली से श्रद्धालुओं को सीधे मंदिर तक पहुंचाने की योजना हैं, ऐसे में इसे मॉडल सड़क के रूप में बनाया जाएगा। दोनों तरफ तीन-तीन फीट के पाथवे होंगे और यहां गैस, सीएनजी और सीवर लाइन अंडरग्राउंड होगी। इसमें साथ ही पेयजल की लाइन भी अंडरग्राउंड बनाई जाएगी। दोनों पाथवे पर ग्रीनरी की जाएगी और सड़क को मॉडल की तर्ज पर बनाया जाएगा बनाया जाएगा।

ये भी पढ़ें

यूपी के दो आतंकी गुजरात से गिरफ्तार, डॉक्टर को सप्लाई किए थे हथियार, बना रहे थे हमले की प्लानिंग
लखीमपुर खेरी
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Nov 2025 07:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / दाल मंडी में ध्वस्तिकरण की कार्रवाई, 187 मकानों को नोटिस, यहां बनेगी मॉडल सड़क, बाबा के दर्शन होंगे आसान

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हेलीकॉप्टर से NSG के जवानों ने गंगा में क्रूज पर किया लैंड; घाट पर लोगों की भीड़ और…

air force nsg and ats conducted mock drill in ganga varanasi up news
वाराणसी

ठायं…ठायं..ठायं, शातिर अपराधी को एनकाउंटर में लगी गोली, साथी को दौड़ाकर पकड़ा

वाराणसी

यूपी में बनेगा देश का सबसे बड़ा सिग्नेचर ब्रिज, चार रेलवे लाइनें और छह हाइवे लेन होंगे…रेलवे स्टेशन से रोपवे को जोड़ने की है योजना

Up news, varanasi news, cm yogi, pm modi
वाराणसी

कोर्ट से जमानत खारिज होने पर ADGC पर हमला 11 पर केस दर्ज, सेंट्रल बार ने किया निष्कासित

Varanasi
वाराणसी

पीएम मोदी ने 4 वंदेभारत को हरी झंडी दिखाई, बोले-काशी बन गई है हेल्थ कैपिटल

वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.