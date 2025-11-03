Patrika LogoSwitch to English

देव दीपावली 2025: काशी के घाटों पर सजेगी श्रद्धा, शौर्य और सौंदर्य की अनूठी छटा, बन रहा शिववास का योग, जाने पूजन मुहूर्त

वाराणसी धर्मनगरी काशी एक बार फिर देव दीपावली पर अद्भुत रोशनी में नहाने को तैयार है। गंगा तटों पर 25 लाख दीपों की जगमगाहट, अमर जवान ज्योति और लेजर शो का नजारा श्रद्धा संग देशभक्ति का एहसास कराएगा। इस दिन बन रहा शिववास का योग आइये जानते हैं। पूजन मुहूर्त

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Mahendra Tiwari

Nov 03, 2025

Varanasi

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

धर्मनगरी वाराणसी एक बार फिर दीपों की अद्भुत आभा में नहाने को तैयार है। 5 नवंबर को देव दीपावली के अवसर पर गंगा तटों पर भक्ति, श्रद्धा और देशभक्ति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। कार्तिक पूर्णिमा की संध्या जैसे ही ढलेगी। वैसे ही काशी के घाट असंख्य दीपों की सुनहरी रोशनी से जगमगाने लगेंगे। इस दिव्य अवसर पर दशाश्वमेध घाट पर होने वाली भव्य गंगा आरती इस बार देश के वीर सपूतों को समर्पित रहेगी।

गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्र के अनुसार, आरती के पहले घाट पर ‘अमर जवान ज्योति’ प्रज्ज्वलित की जाएगी। अमर शहीदों की स्मृति में विशेष रूप से ‘इंडिया गेट’ का प्रतिरूप बनाया जाएगा। सेना, आरपीएफ और एनडीआरएफ के जवान इस दौरान देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। घाट की सजावट इस वर्ष पहले से भी अधिक भव्य होगी। पूरे दशाश्वमेध घाट को लगभग 21 क्विंटल देसी और विदेशी फूलों से सजाया जाएगा।

देश विदेश में बैठे श्रद्धालुओं के लिए होगी ऑनलाइन आरती की व्यवस्था

महाआरती में 21 बटुक वेद मंत्रों के साथ मां गंगा की आराधना करेंगे। वहीं 42 कन्याएं रिद्धि-सिद्धि के प्रतीक के रूप में मौजूद रहेंगी। आरती से पहले गंगा पूजन का भी आयोजन होगा। घाट और आसपास के भवनों को आकर्षक लाइटिंग से सजाया जाएगा। ताकि पूरा क्षेत्र दिव्य आभा से आलोकित हो उठे। देश-विदेश में बैठे श्रद्धालुओं के लिए इस बार ऑनलाइन आरती की विशेष व्यवस्था की गई है। गंगा सेवा निधि के यूट्यूब चैनल पर भक्त महाआरती का सीधा प्रसारण देख सकेंगे।

गंगा की दोनों तटों पर 25 लाख दी होंगे प्रज्वलित

देव दीपावली के दौरान गंगा के दोनों तटों पर करीब 25 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। साथ ही चेतसिंह घाट पर लेजर शो और आतिशबाजी का आयोजन भी होगा। जो इस पावन पर्व की शोभा में चार चांद लगाएगा।

जाने पंचांग के अनुसार पूजन मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर की रात 10:36 बजे से आरंभ होकर 5 नवंबर शाम 6:48 बजे तक रहेगी। गंगा आरती का शुभ मुहूर्त शाम 5:15 से 7:50 बजे तक निर्धारित है। इस दौरान काशी का हर घाट, हर दीप और हर मन भक्ति, श्रद्धा और देशप्रेम की रोशनी में नहाएगा। यह नजारा सच में अद्वितीय होगा।

Updated on:

03 Nov 2025 01:25 pm

Published on:

03 Nov 2025 01:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / देव दीपावली 2025: काशी के घाटों पर सजेगी श्रद्धा, शौर्य और सौंदर्य की अनूठी छटा, बन रहा शिववास का योग, जाने पूजन मुहूर्त

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

रेस्टोरेंट की पांचवीं मंजिल से गिरकर ट्रांसपोर्टर की मौत, बाउंसरों पर हत्या का आरोप, मौत से पहले दीवार पर खून से 'B2' क्यों लिखा?

Varanasi
वाराणसी

Vande Bharat Express: प्रधानमंत्री दिखाएंगे तीन वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी, वाराणसी से खजुराहो का सफर होगा सुगम

तीन वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
वाराणसी

वाराणसी में 8 घंटे हुई झमाझम बारिश, गिरा तापमान,जानिए आगे कैसा रहेगा मौसम का हाल?

वाराणसी में कैसा रहेगा मौसम का हाल
वाराणसी

अगले साल अप्रैल तक चलेगा कैंपस प्लेसमेंट, 1600 से ज्यादा छात्रों को मिलेगी नौकरी

BHU UG Admission 2025
वाराणसी

पीक सड़क पर थूकी या चलती गाड़ी से कचरा फेंका तो करनी पड़ेगी जेब ढीली; जानें, कितना लगेगा जुर्माना?

If spit on road or throw garbage from moving vehicle pay hefty fine in varanasi
वाराणसी
