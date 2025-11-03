देव दीपावली 2025: काशी के घाटों पर सजेगी श्रद्धा, शौर्य और सौंदर्य की अनूठी छटा, बन रहा शिववास का योग, जाने पूजन मुहूर्त

महाआरती में 21 बटुक वेद मंत्रों के साथ मां गंगा की आराधना करेंगे। वहीं 42 कन्याएं रिद्धि-सिद्धि के प्रतीक के रूप में मौजूद रहेंगी। आरती से पहले गंगा पूजन का भी आयोजन होगा। घाट और आसपास के भवनों को आकर्षक लाइटिंग से सजाया जाएगा। ताकि पूरा क्षेत्र दिव्य आभा से आलोकित हो उठे। देश-विदेश में बैठे श्रद्धालुओं के लिए इस बार ऑनलाइन आरती की विशेष व्यवस्था की गई है। गंगा सेवा निधि के यूट्यूब चैनल पर भक्त महाआरती का सीधा प्रसारण देख सकेंगे।