वाराणसी

गुजरात में बने तीन लाख दीयों से जगमगाएंगे काशी के गंगा घाट

काशी की देव दीपावली इस बार भी बेहद खास और भव्य होने जा रही है। गंगा के पवित्र घाट लाखों दीपों की रौशनी से जगमगाएंगे और महाआरती का नजारा हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देगा।

वाराणसी

Krishna Rai

Sep 16, 2025

dev diwali

काशी की देव दीपावली इस बार भी बेहद खास और भव्य होने जा रही है। गंगा के पवित्र घाट लाखों दीपों की रौशनी से जगमगाएंगे और महाआरती का नजारा हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देगा। इस बार खास बात यह है कि गंगा घाट पर जलने वाले तीन लाख दीप गुजरात में तैयार किए गए हैं।

200 महिलाओं को दीया बनाने का काम दिया

यह जिम्मेदारी बनारस के फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन ने गुजरात के रेवा फाउंडेशन को दी है। फाउंडेशन की अध्यक्ष अक्षिता सोलंकी ने बताया कि संस्था ने लगभग 200 महिलाओं को दीया बनाने का काम दिया। इससे न सिर्फ महिलाओं को रोजगार मिला बल्कि काशी की परंपरा को और भी भव्य रूप देने में उनका योगदान शामिल हुआ। उन्होंने बताया कि इस बार अयोध्या और काशी दोनों जगह गुजरात में बने दीपों से रोशनी होगी।

स्ट्रीट वेंडर्स अपने परिवार के साथ मिलकर मनाएंगे देव दीपावली

राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के महासचिव अभिषेक निगम ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स अपने परिवार के साथ मिलकर देव दीपावली मनाएंगे। देव दीपावली काशी का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इस दिन घाटों पर जलते दीपों की लंबी कतारें और आसमान में चमकती आतिशबाजी का दृश्य दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है।

Published on:

16 Sept 2025 08:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / गुजरात में बने तीन लाख दीयों से जगमगाएंगे काशी के गंगा घाट

