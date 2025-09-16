गुजरात में बने तीन लाख दीयों से जगमगाएंगे काशी के गंगा घाट

यह जिम्मेदारी बनारस के फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन ने गुजरात के रेवा फाउंडेशन को दी है। फाउंडेशन की अध्यक्ष अक्षिता सोलंकी ने बताया कि संस्था ने लगभग 200 महिलाओं को दीया बनाने का काम दिया। इससे न सिर्फ महिलाओं को रोजगार मिला बल्कि काशी की परंपरा को और भी भव्य रूप देने में उनका योगदान शामिल हुआ। उन्होंने बताया कि इस बार अयोध्या और काशी दोनों जगह गुजरात में बने दीपों से रोशनी होगी।