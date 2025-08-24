गिरधरपुर में डायरिया के दो नए मरीज मिले, दो मौतों के बाद गांव में फैली दहशत

स्वास्थ्य विभाग की टीम रविवार को गांव पहुंची। डिप्टी सीएमओ डॉ. अमित सिंह, पीएचसी प्रभारी डॉ. मनोज कुमार वर्मा और एक दर्जन से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों ने गांव में शिविर लगाकर जांच की और मरीजों को दवाएं दीं। पीड़ित परिवारों का हालचाल लिया गया और लोगों को साफ-सफाई बनाए रखने, पानी उबालकर पीने और क्लोरीन की गोलियों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। डॉ. अमित सिंह ने बताया कि गांव में चारों ओर गंदगी और दूषित पानी ही डायरिया फैलने की बड़ी वजह है। टीम ने हैंडपंपों के पानी के सैंपल लिए, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया और सभी घरों में क्लोरीन की गोलियां बांटी।