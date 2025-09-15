पूर्व सांसद रमाकांत यादव को एक साल की सजा, 3800 रुपये का लगा जुर्माना

अभियोजन अधिकारी विपिन चंद्र भास्कर के मुताबिक, यह मामला 6 अप्रैल 2006 का है। उस दिन सुबह करीब 7 बजे रमाकांत यादव करीब 250 समर्थकों के साथ दीदारगंज थाने पहुंचे थे। वे थाना प्रभारी मधुप कुमार सिंह पर अपने एक समर्थक को छोड़ने का दबाव बना रहे थे। जब थानाध्यक्ष ने उनकी मांग नहीं मानी, तो रमाकांत यादव ने समर्थकों के साथ मिलकर दीदारगंज-खेता सराय मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इस वजह से सरकारी कामकाज में काफी बाधा उत्पन्न हुई।