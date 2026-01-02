शाहरुख गद्दार तो अडाणी क्या? वाराणसी में संजय सिंह का भाजपा और सरकार पर तीखा हमला

आप सांसद ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में यदि आरोपी सत्ता पक्ष से जुड़ा हो तो उस पर कार्रवाई नहीं होती, जबकि विपक्ष से जुड़े लोगों पर तुरंत मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में भी भाजपा से जुड़े लोगों को संरक्षण मिलता है, जबकि आम जनता और विपक्षी कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है। संजय सिंह ने कहा कि देश में लोकतंत्र और संविधान को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने जनता से अपील की कि वह असली मुद्दों-रोजगार, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सवाल पूछे और दिखावटी राष्ट्रवाद के जाल में न फंसे।