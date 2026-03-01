काशी में भी दिखने लगी रसोई गैस की किल्लत, गरीबों को मुफ्त भोजन कराने वाली संस्था ने जलाया लकड़ी का चूल्हा, 400 लोग रोज करते हैं भोजन

वाराणसी: मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बाद पेट्रोल-डीजल और घरेलू गैस को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है। इससे भारत भी अछूता नहीं रहा है। हालांकि, सरकार ने कहा है कि भारत के पास तेल और गैस का पर्याप्त स्टॉक है। वहीं, होटल्स में कॉमर्शियल गैस की सप्लाई भी बंद हो गई है। गैस खत्म होने की अफवाहों के बीच गैस के गोदाम पर ग्राहकों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। ऐसे में काशी में नि:शुल्क भोजन करने वाली संस्था ने अब लकड़ी वाले चूल्हे की शुरुआत की है और उसे पर खाना बना कर रोज 400 गरीबों का पेट भर रही है।