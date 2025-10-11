हॉस्टल में सनसनी, छात्रा ने बाथरूम में लगाई फांसी,दरवाजा खुलने पर खुला राज

फंदे से लटककर दी जान
वाराणसी जिले के भेलूपुर थाना क्षेत्र के खोजवां इलाके में एक हॉस्टल के दूसरे मंजिल के बाथरूम में जेई की तैयारी कर रही छात्रा ने फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। छात्रा की पहचान खुशी सिंह के रूप में हुई।यह घटना तब सामने आई जब खुशी की रूम पार्टनर बाथरूम का दरवाजा खोलने लगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। रोशनदान से देखने पर उसे घटना का पता चला। काफी देर तक दरवाजा खुलने पर भी कोई जवाब नहीं मिलने पर रूम पार्टनर ने हॉस्टल की वार्डन अंजू सिंह को सूचना दी।
वार्डन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार, प्रभारी निरीक्षक भेलूपुर सुधीर त्रिपाठी और फोर्स मौके पर पहुंचे और परिजनों को घटना की जानकारी दी। मृतका के पिता जयप्रकाश सिंह परिजन के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद बाथरूम का दरवाजा तोड़ा गया।मृतका की रूम पार्टनर ने पुलिस को बताया कि दोनों छात्राएं पूरी रात पढ़ाई कर रही थीं। सुबह 6:30 बजे नाश्ता करने गईं और 6:46 बजे वापस लौटीं। इसके बाद दोनों सो गईं।
दिन में करीब दो बजे जब रूम पार्टनर बाथरूम गई तो दरवाजा अंदर से बंद था। 10 मिनट के अंदर तीन बार दरवाजा पीटने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया, तब उसने हॉस्टल की वार्डन अंजू सिंह को सूचना दी। हॉस्टल में कुल 35 कमरे हैं और 72 छात्राएं रहती हैं। मृतका जेई की तैयारी कर रही थी और कुछ दिन पहले ही उसने जेई की परीक्षा दी थी।
