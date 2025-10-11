हॉस्टल में सनसनी, छात्रा ने बाथरूम में लगाई फांसी,दरवाजा खुलने पर खुला राज

वाराणसी जिले के भेलूपुर थाना क्षेत्र के खोजवां इलाके में एक हॉस्टल के दूसरे मंजिल के बाथरूम में जेई की तैयारी कर रही छात्रा ने फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। छात्रा की पहचान खुशी सिंह के रूप में हुई।यह घटना तब सामने आई जब खुशी की रूम पार्टनर बाथरूम का दरवाजा खोलने लगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। रोशनदान से देखने पर उसे घटना का पता चला। काफी देर तक दरवाजा खुलने पर भी कोई जवाब नहीं मिलने पर रूम पार्टनर ने हॉस्टल की वार्डन अंजू सिंह को सूचना दी।