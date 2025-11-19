गोपालनगर चौकी के सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड, शराब तस्करी की वायरल वीडियो और चैटिंग से मचा हड़कंप

Several employees suspended and two policemen dismissed in MP- File Pic
बलिया जिले में शराब तस्करी से जुड़े वीडियो और गोपाल नगर चौकी प्रभारी की तस्करों के साथ व्हाट्सऐप चैट वायरल होने के मामले पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। मामले की जांच के बाद एसपी ओमवीर सिंह ने गोपाल नगर चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक सुभेन्द्र सिंह समेत चौकी के सभी पुलिसकर्मियों को तुरंत निलंबित कर दिया है।
बिहार से सटे बैरिया, दोकटी, दुबहड़ और नरहीं क्षेत्रों में शराब तस्करी लंबे समय से जोरों पर है। पुलिस समय-समय पर कार्रवाई करती भी है, लेकिन इसके बावजूद रेवती थाना क्षेत्र की गोपाल नगर चौकी के पास सरयू नदी के रास्ते शराब की तस्करी जारी रहती थी।जब चौकी प्रभारी और शराब तस्करों की व्हाट्सऐप चैट और वीडियो वायरल हुए, तो क्षेत्राधिकारी बैरिया फहीम कुरैशी ने जांच की।
उनकी रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक सुभेन्द्र सिंह और चौकी के अन्य पुलिसकर्मी दोषी पाए गए। इसके बाद सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।अब इस मामले में आगे की विभागीय जांच तथा रेवती थानाध्यक्ष की भूमिका की जांच अपर पुलिस अधीक्षक कृपा शंकर कर रहे हैं।
