गोपालनगर चौकी के सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड, शराब तस्करी की वायरल वीडियो और चैटिंग से मचा हड़कंप

बिहार से सटे बैरिया, दोकटी, दुबहड़ और नरहीं क्षेत्रों में शराब तस्करी लंबे समय से जोरों पर है। पुलिस समय-समय पर कार्रवाई करती भी है, लेकिन इसके बावजूद रेवती थाना क्षेत्र की गोपाल नगर चौकी के पास सरयू नदी के रास्ते शराब की तस्करी जारी रहती थी।जब चौकी प्रभारी और शराब तस्करों की व्हाट्सऐप चैट और वीडियो वायरल हुए, तो क्षेत्राधिकारी बैरिया फहीम कुरैशी ने जांच की।