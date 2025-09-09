Heavy rain: यूपी में मौसम होगा उग्र, 22 जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी

Heavy rain alert: उत्तर प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद भी मौसम में उतार-चढ़ाव जारी है। कहीं तेज धूप निकल रही है, तो कहीं बादलों के बीच हल्की बारिश लोगों को भीगा रही है। मौसम विभाग ने बुधवार (10 सितंबर) को राज्य के 22 जिलों के लिए बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की अपील भी की गई है।