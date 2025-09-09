Patrika LogoSwitch to English

Heavy rain: यूपी में मौसम होगा उग्र, 22 जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी

UP rain: मॉनसून अपने अंतिम दौर में है, लेकिन यूपी में अभी लोगों को बड़ी बारिश का सामना करना पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ घंटो बाद कई जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की प्रबल संभावना है।

वाराणसी

Krishna Rai

Sep 09, 2025

Heavy rain alert: उत्तर प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद भी मौसम में उतार-चढ़ाव जारी है। कहीं तेज धूप निकल रही है, तो कहीं बादलों के बीच हल्की बारिश लोगों को भीगा रही है। मौसम विभाग ने बुधवार (10 सितंबर) को राज्य के 22 जिलों के लिए बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की अपील भी की गई है।

कहाँ-कहाँ होगा असर?
पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और सीतापुर समेत कई जिलों में आज हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि इन इलाकों के लिए कोई बड़ी चेतावनी नहीं है।

वहीं, पूर्वी यूपी के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र जैसे जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई है।

कब तक चलेगा बरसात का सिलसिला?
मौसम विभाग के मुताबिक, 14 सितंबर तक प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर छिटपुट बारिश होती रहेगी। 10 सितंबर को सामान्य बारिश का अनुमान है, जबकि 12 और 13 सितंबर को पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

तापमान में बदलाव
बारिश की वजह से तापमान में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। अगले 24 घंटों में पूर्वी और मध्य यूपी में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि पश्चिमी यूपी में तापमान इसी अनुपात में बढ़ने का अनुमान है।

Published on:

09 Sept 2025 11:15 pm

