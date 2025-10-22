वाराणसी एयरपोर्ट पर इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग से मचा हड़कंप, फ्यूल लीक की खबर से दहले 160 यात्री

वाराणसी एयरपोर्ट पर इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग से मचा हड़कंप | Image Source - 'X' @saurabhkshukla
Indigo plane emergency landing in Varanasi: वाराणसी एयरपोर्ट पर बुधवार शाम उस समय अफरातफरी मच गई जब इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6E-6961 को आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। यह विमान कोलकाता से श्रीनगर जा रहा था और इसमें 160 से अधिक यात्री सवार थे। विमान जैसे ही वाराणसी सीमा में दाखिल हुआ, पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को ‘मेडे-मेडे’ संदेश भेजा, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपात स्थिति का संकेत होता है।
सूत्रों के अनुसार, विमान में फ्यूल लीक होने की आशंका जताई गई, जिसके बाद तुरंत आपात लैंडिंग की तैयारी की गई। यात्रियों को जब इस बात की जानकारी हुई, तो विमान में घबराहट और सन्नाटा छा गया। एयरलाइन क्रू ने स्थिति को संभालते हुए सभी यात्रियों को शांत रहने की अपील की। पायलट ने बिना किसी देरी के वाराणसी एयरपोर्ट से आपात लैंडिंग की अनुमति मांगी।
एटीसी से अनुमति मिलते ही पायलट ने पूरे एहतियात के साथ विमान को शाम 4:10 बजे सुरक्षित रूप से वाराणसी रनवे पर उतारा। एयरपोर्ट प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए रनवे पर फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम को पहले ही तैनात कर दिया था। लैंडिंग के बाद विमान को तुरंत एक अलग रनवे पर खड़ा किया गया ताकि उसकी जांच की जा सके।
विमान में सवार कुल 166 यात्री पूरी तरह सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सभी को एहतियातन एराइवल हॉल में बैठाया गया है। इंडिगो की तकनीकी टीम और एयरपोर्ट इंजीनियर विमान की फ्यूल सिस्टम और इंजन की गहन जांच में जुटे हैं। एयरलाइन ने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद विमान को ठीक कर अपने गंतव्य श्रीनगर के लिए रवाना किया जाएगा।
इंडिगो प्रबंधन और एयरपोर्ट प्रशासन की त्वरित प्रतिक्रिया से एक संभावित बड़ी दुर्घटना टल गई। वाराणसी एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और सभी यात्री सुरक्षित हैं। फ्यूल लीक की असली वजह का पता लगाने के लिए तकनीकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
