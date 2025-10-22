वाराणसी एयरपोर्ट पर इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग से मचा हड़कंप, फ्यूल लीक की खबर से दहले 160 यात्री

Indigo plane emergency landing in Varanasi: वाराणसी एयरपोर्ट पर बुधवार शाम उस समय अफरातफरी मच गई जब इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6E-6961 को आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। यह विमान कोलकाता से श्रीनगर जा रहा था और इसमें 160 से अधिक यात्री सवार थे। विमान जैसे ही वाराणसी सीमा में दाखिल हुआ, पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को ‘मेडे-मेडे’ संदेश भेजा, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपात स्थिति का संकेत होता है।