वाराणसी दुर्गा पूजा पंडाल में सजेगा खाटू श्याम दरबार, इलेक्ट्रॉनिक मूर्तियां बनेंगी आकर्षण का केंद्र

महासचिव मुकेश जायसवाल ने बताया कि इस बार 25 फीट ऊंची अर्धनारीश्वर की प्रतिमा लगाई जा रही है, जो प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। इसके अलावा श्रद्धालु पहली बार रक्तबीज राक्षस और मां काली का अद्भुत दृश्य देखेंगे। शो में दिखाया जाएगा कि कैसे रक्तबीज की हर बूंद से हजारों राक्षस पैदा होते थे और मां काली उनका वध करती हैं। इस दौरान भगवान शिव भी मां काली को शांत करते नजर आएंगे। पंडाल में पहली बार ब्रह्मा जी की झांकी भी देखने को मिलेगी।