Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

वाराणसी

वाराणसी दुर्गा पूजा पंडाल में सजेगा खाटू श्याम दरबार, इलेक्ट्रॉनिक मूर्तियां बनेंगी आकर्षण का केंद्र

वाराणसी में नई सड़क स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज में इस बार दुर्गा पूजा पंडाल को बेहद खास और भव्य तरीके से सजाया गया है।

वाराणसी

Krishna Rai

Sep 25, 2025

इलेक्ट्रॉनिक मूर्तियां बनेंगी आकर्षण का केंद्र
इलेक्ट्रॉनिक मूर्तियां बनेंगी आकर्षण का केंद्र

वाराणसी में नई सड़क स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज में इस बार दुर्गा पूजा पंडाल को बेहद खास और भव्य तरीके से सजाया गया है। यहां खाटू श्याम मंदिर का दरबार तैयार किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं और दर्शकों में खासा उत्साह है। यह आयोजन दुर्गा पूजा समिति का 45वां वर्ष है और हमेशा की तरह इस बार भी श्रद्धालु चार दिनों तक यहां दर्शन कर सकेंगे।

आकर्षण का केंद्र होंगी इलेक्ट्रॉनिक मूर्तियां

पंडाल को सजाने के लिए बंगाल और मुंबई से आए कलाकार लगभग एक महीने से तैयारी कर रहे हैं। इस बार की सबसे बड़ी खासियत इलेक्ट्रॉनिक मूर्तियां हैं, जो श्रद्धालुओं को पांच मिनट का खास शो दिखाएंगी। यह शो मुंबई से रिकॉर्ड किया गया है और इसे पहली बार वाराणसी के लोग देख पाएंगे।

25 फीट ऊंची अर्धनारीश्वर की प्रतिमा लगाई गई

महासचिव मुकेश जायसवाल ने बताया कि इस बार 25 फीट ऊंची अर्धनारीश्वर की प्रतिमा लगाई जा रही है, जो प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। इसके अलावा श्रद्धालु पहली बार रक्तबीज राक्षस और मां काली का अद्भुत दृश्य देखेंगे। शो में दिखाया जाएगा कि कैसे रक्तबीज की हर बूंद से हजारों राक्षस पैदा होते थे और मां काली उनका वध करती हैं। इस दौरान भगवान शिव भी मां काली को शांत करते नजर आएंगे। पंडाल में पहली बार ब्रह्मा जी की झांकी भी देखने को मिलेगी।

समिति के अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए सीसीटीवी कैमरे, वॉलंटियर, लेडीज बाउंसर और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की गई है। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग रास्ते बनाए गए हैं और इमरजेंसी एंट्री-एग्जिट की भी सुविधा दी गई है।

दशमी तक खुला रहेगा पंडाल

भव्यता और तकनीक के मेल से बना यह पंडाल इस बार वाराणसी का सबसे बड़ा आकर्षण बनने जा रहा है। यहां आने वाले श्रद्धालु खाटू श्याम बाबा और माता दुर्गा के दर्शन कर भक्ति और आनंद का अनुभव करेंगे। दशमी तक यह पंडाल खुला रहेगा और भक्तों को यहां आने का अवसर मिलेगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Sept 2025 05:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / वाराणसी दुर्गा पूजा पंडाल में सजेगा खाटू श्याम दरबार, इलेक्ट्रॉनिक मूर्तियां बनेंगी आकर्षण का केंद्र

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.