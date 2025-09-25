वाराणसी दुर्गा पूजा पंडाल में सजेगा खाटू श्याम दरबार, इलेक्ट्रॉनिक मूर्तियां बनेंगी आकर्षण का केंद्र

वाराणसी में नई सड़क स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज में इस बार दुर्गा पूजा पंडाल को बेहद खास और भव्य तरीके से सजाया गया है। यहां खाटू श्याम मंदिर का दरबार तैयार किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं और दर्शकों में खासा उत्साह है। यह आयोजन दुर्गा पूजा समिति का 45वां वर्ष है और हमेशा की तरह इस बार भी श्रद्धालु चार दिनों तक यहां दर्शन कर सकेंगे।
पंडाल को सजाने के लिए बंगाल और मुंबई से आए कलाकार लगभग एक महीने से तैयारी कर रहे हैं। इस बार की सबसे बड़ी खासियत इलेक्ट्रॉनिक मूर्तियां हैं, जो श्रद्धालुओं को पांच मिनट का खास शो दिखाएंगी। यह शो मुंबई से रिकॉर्ड किया गया है और इसे पहली बार वाराणसी के लोग देख पाएंगे।
महासचिव मुकेश जायसवाल ने बताया कि इस बार 25 फीट ऊंची अर्धनारीश्वर की प्रतिमा लगाई जा रही है, जो प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। इसके अलावा श्रद्धालु पहली बार रक्तबीज राक्षस और मां काली का अद्भुत दृश्य देखेंगे। शो में दिखाया जाएगा कि कैसे रक्तबीज की हर बूंद से हजारों राक्षस पैदा होते थे और मां काली उनका वध करती हैं। इस दौरान भगवान शिव भी मां काली को शांत करते नजर आएंगे। पंडाल में पहली बार ब्रह्मा जी की झांकी भी देखने को मिलेगी।
समिति के अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए सीसीटीवी कैमरे, वॉलंटियर, लेडीज बाउंसर और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की गई है। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग रास्ते बनाए गए हैं और इमरजेंसी एंट्री-एग्जिट की भी सुविधा दी गई है।
भव्यता और तकनीक के मेल से बना यह पंडाल इस बार वाराणसी का सबसे बड़ा आकर्षण बनने जा रहा है। यहां आने वाले श्रद्धालु खाटू श्याम बाबा और माता दुर्गा के दर्शन कर भक्ति और आनंद का अनुभव करेंगे। दशमी तक यह पंडाल खुला रहेगा और भक्तों को यहां आने का अवसर मिलेगा।