प्रेमजाल में फंसाकर विवाहिता का धर्म परिवर्तन, इंस्टाग्राम बना जरिया, देशभर में फैला धर्मांतरण का नेटवर्क उजागर

Network of conversion spread across country is exposed: यूपी के वाराणसी जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक शादीशुदा महिला को प्रेमजाल में फंसा कर उसका अपहरण और धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम मजहर है, जो चंदौली के जमालपुर मवई (अलीनगर) का रहने वाला है। मिर्जामुराद पुलिस ने शनिवार को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।