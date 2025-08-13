मुस्लिम प्रेमी से संबंधों में खलल डाल रहा था 10 साल का बेटा, महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी हत्या

पुलिस ने पड़ोसियों और परिचितों से पूछताछ के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया। इस दौरान चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि सूरज की मां के एक युवक, फैजान, के साथ अवैध संबंध थे। शक के आधार पर पुलिस ने मां और फैजान को हिरासत में लिया। सख्त पूछताछ में दोनों टूट गए और उन्होंने सूरज की हत्या की बात कबूल कर ली। फैजान ने बताया कि सूरज उनके रिश्ते में रुकावट बन रहा था, इसलिए उन्होंने उसे सुनसान जगह पर ले जाकर हत्या कर दी।