वाराणसी

मुस्लिम प्रेमी से संबंधों में खलल डाल रहा था 10 साल का बेटा, महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी हत्या

एक मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही 10 साल के मासूम बेटे सूरज की हत्या कर दी। कारण? बच्चा उनके अवैध संबंधों में बाधा बन रहा था। इसलिए उन्होंने उसे सुनसान जगह पर ले जाकर हत्या कर दी।

वाराणसी

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 13, 2025

वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने मानवता को झकझोर कर रख दिया। एक मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही 10 साल के मासूम बेटे सूरज की हत्या कर दी। कारण? बच्चा उनके अवैध संबंधों में बाधा बन रहा था। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक मुठभेड़ भी हुई, जिसमें आरोपी प्रेमी घायल हो गया।

10 वर्षीय सूरज मंगलवार दोपहर से घर से लापता था। वह खेलने के लिए निकला, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने आसपास के इलाकों में उसकी तलाश की, मगर कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद परिवार ने रामनगर थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू की।

पुलिस ने पड़ोसियों और परिचितों से पूछताछ के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया। इस दौरान चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि सूरज की मां के एक युवक, फैजान, के साथ अवैध संबंध थे। शक के आधार पर पुलिस ने मां और फैजान को हिरासत में लिया। सख्त पूछताछ में दोनों टूट गए और उन्होंने सूरज की हत्या की बात कबूल कर ली। फैजान ने बताया कि सूरज उनके रिश्ते में रुकावट बन रहा था, इसलिए उन्होंने उसे सुनसान जगह पर ले जाकर हत्या कर दी।

मुठभेड़ में घायल हुआ आरोपी

कबूलनामे के बाद पुलिस दोनों आरोपियों को घटनास्थल पर ले गई। इस दौरान फैजान ने मौका देखकर एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन ली और फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें फैजान के पैर में गोली लगी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने घटनास्थल से सूरज के शव को बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

पूछताछ में दोनों ने स्वीकारी हत्या की बात

डीसीपी काशी जोन, गौरव बंसवाल ने बताया कि सूरज की गुमशुदगी की शिकायत मंगलवार को दर्ज की गई थी। जांच में मां और फैजान के अवैध संबंधों का पता चला। पूछताछ में दोनों ने हत्या की बात स्वीकारी। डीसीपी के अनुसार, फैजान ने बच्चे को अपने रिश्ते की बाधा बताते हुए उसकी हत्या की। घटनास्थल पर ले जाते समय फैजान ने पुलिस पर हमला किया, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। मामले की गहन जांच जारी है।

पुलिस जांच में सामने आया कि सूरज अपनी मां और फैजान के अवैध संबंधों का विरोध करता था। इस वजह से दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। प्रारंभिक जांच के अनुसार, हत्या की योजना पहले से बनाई गई थी। दोनों ने सुनसान जगह पर सूरज को ले जाकर उसका कत्ल किया, ताकि उनका रिश्ता बिना किसी रुकावट के चल सके।

घटना की टाइमलाइन

- मंगलवार दोपहर: सूरज घर से खेलने के लिए निकला।
- शाम : घर न लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की।
- रात: रामनगर थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज।
- बुधवार सुबह: मां और फैजान पर शक के आधार पर हिरासत।
- दोपहर: पूछताछ में हत्या का खुलासा।
- शाम: घटनास्थल पर ले जाते समय फैजान की पुलिस से मुठभेड़, आरोपी घायल।

सूरज की हत्या से स्थानीय लोग स्तब्ध हैं। उनका कहना है कि सूरज बड़ा ही होनहार बच्चा था। सबसे अच्छा उसका स्वभाव था। पुलिस ने आरोपी महिला और फैजाान के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

Published on:

13 Aug 2025 03:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / मुस्लिम प्रेमी से संबंधों में खलल डाल रहा था 10 साल का बेटा, महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी हत्या

